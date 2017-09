Dortmund blijft koploper, Napoli wint laatste duel voor Feyenoord

Pierre-Emerick Aubameyang was bij Dortmund de grote man. De Gabonees scoorde drie keer, in de 45e, 49e en 62e minuut voor de ploeg van trainer Peter Bosz. De eerste twee treffers waren van Maximilian Philipp.

Kleine tegenvaller voor Dortmund was dat Lars Stindl 5-1 maakte en daarmee voor de eerste tegentreffer dit seizoen voor Dortmund tekende. Julian Weigl bepaalde elf minuten voor tijd de eindstand op 6-1.

Door de zege houdt Dortmund na zes wedstrijden twee punten voorsprong op 1899 Hoffenheim, dat eerder op zaterdag met 2-0 van Schalke 04 won. Bayern München heeft drie punten achterstand op Dortmund. De 'Rekordmeister' speelde vrijdagavond al met 2-2 gelijk tegen VfL Wolfsburg. Arjen Robben scoorde een keer.

De doelpunten van Hoffenheim werden zaterdag gemaakt door Dennis Geiger en Lukas Rupp. Geiger scoorde al na dertien minuten, waarna Rupp in de laatste seconden van de wedstrijd in de Wirsol Rhein-Neckar-Arena de 2-0 eindstand op het scorebord zette. Schalke 04 staat na de nederlaag bij Hoffenheim in de subtop met negen punten.

Willems

Ook RB Leipzig staat in de subtop na een 2-1 thuisoverwinning op Eintracht Frankfurt. De Fransman Jean-Kévin Augustin zette Leipzig voor rust op een 1-0 voorsprong, waarna Duits international Timo Werner na 67 minuten 2-0 maakte.

Frankfurt, met Jetro Willems en Jonathan de Guzman negentig minuten binnen de lijnen, kwam via de Kroaat Ante Rebic terug tot 2-1 en dat was ook de eindstand.

Karim Rekik verloor zaterdag met Hertha BSC. De Nederlandse verdediger verloor met de middenmoter uit Berlijn met 1-0 bij FSV Mainz 05. De Argentijn Pablo De Blasis was in de 54e minuut uit een strafschop trefzeker voor de thuisclub.

Het duel tussen laagvliegers SC Freiburg en Werder Bremen eindigde in 0-0, evenals VfB Stuttgart tegen FC Augsburg. Bij Augsburg speelde Jeffrey Gouweleeuw de hele wedstrijd. Voormalig Heerenveen-spits Alfred Finnbogason werd drie minuten voor tijd gewisseld door trainer Manuel Baum.

Serie A

In de Serie A zorgde Faouzi Ghoulam tegen SPAL zeven minuten voor tijd voor de winnende treffer bij Napoli, waar oud-Ajacied Arek Milik twintig minuten voor tijd geblesseerd uitviel.

Lorenzo Insigne en José Callejon maakten de andere doelpunten namens de bezoekers. Pasquale Schiattarella en Federico Viviani scoorden namens SPAL, dat dit seizoen voor het eerst in de Serie A uitkomt. Komende dinsdag neemt Napoli het in de Champions League thuis op tegen Feyenoord.

De winst op SPAL was de zesde competitiezege van Napoli, dat samen met Juventus met achttien punten aan kop gaat. De Italiaanse kampioen zegevierde zaterdag in de stadsderby tegen Torino met 4-0. De 'tweede' club uit Turijn speelde een groot deel van de wedstrijd met tien man.

Middenvelder Daniele Baselli van Torino moest al in de 25e minuut met zijn tweede gele kaart van het veld. Even daarvoor had Paulo Dybala de 'Oude Dame' op voorsprong gezet. Kort voor rust zorgde Miralem Pjanic voor de 2-0. In de tweede helft voerden Alex Sandro en nogmaals Dybala de score op. De Argentijnse aanvaller staat na zes duels al op tien doelpunten in de Serie A.

Strootman

Eerder zaterdag boekte Kevin Strootman met AS Roma tegen Udinese al de derde competitiezege in een week tijd: 3-1. Het elftal van trainer Eusebio Di Francesco won afgelopen week ook al zonder problemen van Hellas Verona (3-0) en Benevento (0-4).

Edin Dzeko opende tegen Udinese in de twaalfde minuut de score in het Stadio Olimpico en vierde al zijn zesde doelpunt van dit seizoen. In het laatste kwartier voor rust voerde Stephan El Shaarawy de score met twee treffers op naar 3-0.

Nadat Diego Perotti namens de thuisploeg een strafschop had gemist, deed Udinese vlak voor tijd nog iets terug via Jens Stryger Larsen, die scoorde na een dieptepass van Bram Nuytinck. Bij Roma maakte Strootman de negentig minuten vol. Rick Karsdorp wacht door een knieoperatie nog altijd op zijn debuut voor de club uit Rome, die vierde staat in de Serie A.

Paris Saint-Germain

In de Ligue 1 verspeelde Paris Saint-Germain voor het eerst dit seizoen punten. De ploeg van trainer Unai Emery kwam op bezoek bij Montpellier niet verder dan 0-0.

Neymar ontbrak bij PSG vanwege een voetblessure. Ondanks het gelijkspel blijven de Parijzenaren met negentien punten uit zeven duels wel aan kop. De voorsprong op AS Monaco, dat vrijdag al met 0-4 won bij Lille, bedraagt nog slechts een punt.

Olympique Lyon heeft zeven punten minder dan PSG. In de thuiswedstrijd tegen Dijon verspeelde de nummer vier van vorig seizoen zaterdag opnieuw punten (3-3). Oud-Ajacieden Kenny Tete en Bertrand Traoré deden de hele wedstrijd mee bij Lyon. Memphis Depay was door trainer Bruno Genesio buiten de selectie gelaten.

Tete gaf na een uur spelen de assist bij de 2-2 van Houssem Aouar. Kort daarna benutte Mariano Diaz een strafschop voor Lyon (3-2), dat de voorsprong toch nog weg gaf.

