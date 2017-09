Celtic ook in 409e Old Firm te sterk voor Rangers FC

In de vijftigste minuut tekende Tom Rogic voor het openingsdoelpunt. Een kwartier later gooide Leigh Griffiths de wedstrijd in het slot.

Rangers FC keerde vorig seizoen na vier jaar afwezigheid terug in de Premier League. De 54-voudig landskampioen, voorheen bekend als Glasgow Rangers, werd in 2012 vanwege financiële problemen teruggezet naar het vierde Schotse niveau.

Sinds de rentree op het hoogste niveau beleeft Rangers FC nog weinig plezier aan de Old Firm, want er werd nog niet gewonnen en meestal verloren van Celtic. In april van dit jaar werd zelfs de grootste thuisnederlaag geëvenaard tegen de rivaal (1-5).

Het Celtic van manager Brendan Rodgers leidt na zeven speelrondes in de Schotse Premier League met negentien punten. Rangers FC heeft acht punten minder en staat daarmee derde, maar kan dit weekend nog zakken in de stand.