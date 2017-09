Broodnodige winst Koeman met Everton, Engelse top vier maakt geen fout

Everton, dat al vier competitieduels wachtte op winst, kwam thuis tegen Bournemouth met Davy Klaassen en Cuco Martina in de basis op achterstand door Joshua King. Invaller Oumar Niasse bleek echter het goudhaantje door twee keer te scoren: 2-1.

Bij Bournemouth, dat nu voorlaatste staat met drie punten, speelde Nathan Aké als centrale verdediger de hele wedstrijd. Everton heeft zeven punten en staat daarmee dertiende.

Koploper City was thuis dankzij Raheem Sterling (twee keer), Leroy Sané, Sergio Agüero en Fabian Delph met 5-0 te sterk voor Crystal Palace, dat ook na het ontslag van trainer Frank de Boer nog niet won in competitieverband. Bij Palace stonden Timothy Fosu-Mensah en Patrick van Aanholt in de basis. Jairo Riedewald bleef op de bank.

Bij nummer twee Manchester United, waar Daley Blind een reserverol had, was Romelu Lukaku weer eens belangrijk. De spits maakte op bezoek bij Southampton, dat aantrad met Wesley Hoedt en zonder Virgil van Dijk, de enige treffer: 0-1.

Chelsea won simpel bij Stoke City: 0-4. Alvaro Morata (hattrick) en Pedro scoorden tegen 'The Potters', waar Bruno Martins Indi en Erik Pieters in de basis stonden en Ibrahim Afellay na bijna een halfjaar blessureleed inviel. City leidt nu in de Premier League met zestien punten uit zes duels, voor United (ook zestien), Chelsea (dertien) en Tottenham Hotspur (elf).

Spurs

De Spurs wonnen eerder op de dag dankzij twee doelpunten van Harry Kane en één van Christian Eriksen met 2-3 van West Ham United.

Georginio Wijnaldum boekte met Liverpool een benauwde zege bij Leicester City: 2-3. Mohamed Salah, Philippe Coutinho en Jordan Henderson waren trefzeker namens de 'Reds', die met elf punten vijfde staan. De goals bij Leicester kwamen op naam van Shinji Okazaki en Jamie Vardy, die ook een strafschop miste.

Swansea City ging met Mike van der Hoorn en Leroy Fer in de ploeg tegen Watford - dat zonder Daryl Janmaat aantrad - op zoek naar de tweede overwinning van het seizoen, maar dat lukte niet. Sterker, de bezoekers wonnen met 1-2. Watford staat knap zesde.

Burnley-Huddersfield Town leverde geen doelpunten op. Zondag wordt Brighton & Hove Albion-Newcastle United afgewerkt en maandag staat Arsenal-West Bromwich Albion op het programma.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League

Rangers-Celtic

In Schotland won Celtic de 409e Old Firm van aartsrivaal Rangers FC. Tom Rogic tekende voor het openingsdoelpunt en een kwartier later gooide Leigh Griffiths de wedstrijd in het slot.

Rangers FC keerde vorig seizoen na vier jaar afwezigheid terug in de Premier League. De 54-voudig landskampioen, voorheen bekend als Glasgow Rangers, werd in 2012 vanwege financiële problemen teruggezet naar het vierde Schotse niveau.

Sinds de rentree op het hoogste niveau beleeft Rangers FC nog weinig plezier aan de Old Firm, want er werd nog niet gewonnen en meestal verloren van Celtic. In april van dit jaar werd zelfs de grootste thuisnederlaag geëvenaard tegen de rivaal (1-5).

Het Celtic van manager Brendan Rodgers leidt na zeven speelrondes in de Schotse Premier League met negentien punten. Rangers FC heeft acht punten minder en staat daarmee derde, maar kan dit weekend nog zakken in de stand.