Shakhtar Donetsk-aanvoerder Srna betrapt op doping

Srna, de aanvoerder van Shakhtar, heeft besloten voorlopig niet meer in actie te komen voor zijn club zodat hij zijn onschuld kan bewijzen.

Shakhtar zegt in een verklaring volledig achter de beslissing van Srna te staan en is ervan overtuigd dat de verdediger zijn onschuld zal bewijzen.

"Bovenal wil ik benadrukken dat ik nooit bewust of met opzet een verboden middel heb gebruikt", zei de Kroaat. "Het is nu weer aan mij om te laten zien dat ik alles in mijn leven heb bereikt met hard werk, discipline en eerlijkheid."

Srna komt al sinds 2003 uit voor Shakhtar en speelde 134 interlands voor Kroatië, waarin hij 22 keer scoorde. Vorig jaar beëindigde hij zijn interlandloopbaan.

Shakhtar is een van de tegenstanders van Feyenoord in de Champions League. De Oekraïense ploeg, die in zijn eerste groepswedstrijd met 2-1 won van Napoli, gaat op 17 oktober op bezoek bij de Rotterdammers.

Lucioni

Ook in de Serie A werd een speler positief bevonden. Fabio Lucioni van Benevento is betrapt op het gebruik van een anabole steroïde. De Italiaanse verdediger liep tegen de lamp na de met 1-0 verloren wedstrijd tegen Torino op 10 september.

De 29-jarige Lucioni is voorlopig geschorst en riskeert een uitsluiting van een tot vier jaar. Volgens het Italiaanse antidopingagentschap Nado is de aanvoerder van Benevento betrapt op het verboden dopingmiddel clostebol.

Benevento promoveerde vorig seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de Serie A. De Zuid-Italiaanse ploeg is hekkensluiter en wacht voorlopig nog op de eerste punten. Woensdag verloor de ploeg nog met 0-4 van AS Roma.

Bij Benevento staat ook Samuel Armenteros onder contract. De Zweedse aanvaller kwam afgelopen zomer over van Heracles Almelo.

