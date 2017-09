Geïrriteerde Fraser eist dat spelers Vitesse 'iets rechtzetten' tegen Ajax

Vitesse blameerde zich woensdag bij de Amsterdamse amateurs van Swift. De winnaar van de laatste KNVB-beker kwam niet tot scoren tegen de hoofdklasser (0-0) en verloor na strafschoppen.

"We hebben absoluut iets recht te zetten na wat er eerder deze week is gebeurd", mopperde Fraser op de vooruitblikkende persconferentie van vrijdag.

"Zo’n wanprestatie irriteert me waanzinnig, met name omdat we iedereen enkele maanden geleden zo gelukkig hebben gemaakt. Het is duidelijk dat we zondag aanzienlijk anders voor de dag moeten komen als we een goed resultaat willen neerzetten."

Speciale tegenstander

Fraser mist de geblesseerde Arnold Kruiswijk tegen Ajax. "Maar Ajax blijft altijd een speciale tegenstander. Het is aan ons om de punten bloot te leggen waar Ajax misschien kwetsbaar in kan zijn. We willen Ajax het vuur na aan de schenen gaan leggen."

Ajax liet in de eerste vijf competitiewedstrijden al vijf punten liggen. De Amsterdammers, die vorige week niet verder kwamen dan een 1-1 gelijkspel bij ADO Den Haag, nemen de zesde plaats in op de ranglijst.

Ook Vitesse verzamelde in de eerste vijf competitieduels tien punten. De Arnhemmers staan vanwege een iets beter doelsaldo een plaats hoger dan Ajax.

Ajax en Vitesse trappen zondag om 14.30 uur af in de Johan Cruijff Arena. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie