Larsson of Basaçikoglu vervangt Berghuis bij Feyenoord tegen NAC

Vleugelspeler Berghuis (25) moest zondag met twee keer geel van het veld in de met 1-0 verloren topper tegen PSV. "Gezien de tegenstander zijn Larsson en Bilal zijn meest logische vervangers. Thuis tegen NAC Breda spelen we normaal gesproken met echte buitenspelers", aldus Van Bronckhorst vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie in De Kuip.

Naast Berghuis kan de 44-jarige trainer in het Eredivisieduel met NAC niet beschikken over spits Nicolai Jörgensen en keeper Kenneth Vermeer, die beiden nog kampen met een blessure.

Ook Sven van Beek en Bart Nieuwkoop ontbreken nog in de selectie van de Rotterdammers, maar zijn wel op de weg terug. "Zij zijn niet meer geblesseerd, maar hebben nog wel minuten nodig. Dan kunnen zij ook weer opgeroepen worden voor wedstrijden", zei Van Bronckhorst.

Feyenoord gaat waarschijnlijk een oefenduel organiseren voor het tweede elftal om Van Beek, die ruim een jaar niet gespeeld heeft, en Nieuwkoop wedstrijdritme op te laten doen.

​Amrabat

Sofyan Amrabat liet zich de laatste weken als invaller nadrukkelijk gelden op het middenveld van Feyenoord. Tegen Manchester City in de Champions League begon hij vorige week voor het eerst in de basis en ook tegen NAC lijkt hij klaar om te starten

"Het is dringen op het middenveld, de spelers ontlopen elkaar niet veel. Dit soort luxe wil je als trainer hebben. Dat je moeilijke keuzes moet maken", zei Van Bronckhorst.

De trainer sprak de afgelopen week met Amrabat over zijn internationale toekomst. De 21-jarige middenvelder speelde al een oefenduel voor Marokko, maar zou nog voor Oranje uit mogen komen.

"Hij is er zelf nog niet uit, volgens mij. Dick Advocaat heeft me niet gevraagd om hem te polsen, maar ik weet wel dat ze hem volgen. Sofyan moet in ieder geval eerst naar zijn eigen ontwikkeling kijken bij de club, zodat hij in de toekomst mogelijk voor Oranje kan uitkomen."

Feyenoord en NAC Breda trappen zaterdag om 19.45 uur af in De Kuip. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie