Bosz heeft begrip voor kritiek Aubameyang op clubleiding Dortmund

De 28-jarige topschutter uit Gabon liet zich in een interview voor Radio Monte Carlo ontvallen dat de Duitse clubleiding zich niet heeft gehouden aan een mondelinge afspraak.

"Er was overeenstemming met Borussia, dat ik zou mogen vertrekken. Dat is echter niet gebeurd en dat stelt me teleur."

Bosz reageerde desgevraagd ingetogen op de uitlating van Aubameyang. "Ik vind zijn opmerking heel normaal en heb begrip voor hem als voetballer", liet de ex-coach van Ajax weten.

"Hij heeft gezegd dat hij graag van club was veranderd toen die kans zich voordeed. Dat is echter niet gelukt. Maar hij maakt nu absoluut niet de indruk dat hij teleurgesteld is. Hij is heel tevreden hier in Dortmund."

Aubameyang werd afgelopen zomer in verband gebracht met Paris Saint-Germain en AC Milan.

Mede dankzij zijn inbreng is Bosz dit seizoen met zijn nieuwe club uitstekend gestart. Dortmund is koploper na vijf duels en speelt zaterdag thuis tegen Borussia Mönchengladbach.