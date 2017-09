Neres twijfelgeval bij Ajax, Sinkgraven er mogelijk weer bij tegen Vitesse

De 22-jarige Sinkgraven maakte in april voor het laatst minuten in het eerste elftal. De linksback deed toen één helft mee tegen Schalke 04 in de kwartfinales van de Europa League.

Sindsdien stond de Drent aan de kant met een knieblessure. Sinkgraven deed vrijdag weer volledig mee met de groepstraining op De Toekomst en lijkt op tijd fit voor zondag, al maakt Ajax de definitieve selectie zaterdag pas bekend.

Keizer gaf vrijdag op zijn persconferentie voor het treffen met Vitesse aan dat er alleen nog twijfels zijn over de inzetbaarheid van Neres, die woensdag nog negentig minuten meespeelde in de gewonnen bekerwedstrijd tegen Scheveningen (1-5). "Hij heeft een beetje last van zijn lies."

Tandje hoger

Met Vitesse treft Ajax een geduchte tegenstander, beseft Keizer. "Ze staan niet voor niets redelijk hoog", zegt hij over de huidige nummer vijf van de Eredivisie, die zich woensdag als bekerhouder nog blameerde tegen de Amsterdamse amateurs van Swift.

"Ze hebben een goede aanval, ook nog eens met back-up, een middenveld dat ook goed is en achterin zit het ook goed in elkaar. Ik ken trainer Henk Fraser ook, die is altijd goed georganiseerd."

Ajax liet in de eerste vijf competitiewedstrijden al vijf punten liggen. Toch was geen enkele tegenstander tot dusver van het niveau van Vitesse volgens Keizer. "Dit wordt wel een tandje hoger dan we tot nu toe hebben gehad."

Ideale samenstelling

Keizer beaamt dat de ontmoeting met de Arnhemmers ook niet op het ideale moment komt. De opvolger van Peter Bosz is nog altijd zoekende naar zijn perfecte elf, al zegt hij dat er steeds meer op zijn plek begint te vallen naarmate het seizoen vordert.

"De transfermarkt is net dicht en we hebben er een aantal spelers bij gekregen, dus we moeten even kijken wat het beste is. Maar iedereen weet hoe we willen spelen en we hebben zat goede spelers, er is keus genoeg. Dus het is logisch dat we nog kijken naar de ideale samenstelling."

Een van de knelpunten voor Keizer is de spitspositie. Kasper Dolberg begon het seizoen in de punt van de aanval, maar moest zijn positie vorige week tegen ADO Den Haag (1-1) afstaan aan Klaas-Jan Huntelaar. "Hij gaf zelf ook al aan dat hij vorig seizoen goed is gestart, maar dat hij daarna twee maanden minder was en het daarna weer oppakte."

"Dat is ook logisch voor een jongen van 19 jaar. Hij is nu lekker aan het trainen en gaat weer steeds beter in zijn vel zitten, die drie doelpunten tegen Scheveningen helpen daar ook bij. Dat was lekker voor hem en ook goed voor ons. Kasper is een realistische jongen, hij komt er echt wel weer aan hoor."

Wie er zondag in voorin staat, weigert Keizer te verklappen. "Ik moet aan de club denken en de club heeft resultaten nodig, dus ik kies nu voor wat ik het beste voor het team vind", is het enige dat de Amsterdammer los wil laten.

Zondag om 14.30 uur klinkt het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Pol van Boekel in de Johan Cruijff Arena.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie