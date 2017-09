Emery wijst vaste penaltynemer PSG aan na geruzie Cavani en Neymar

Afgelopen zondag vochten de twee aanvallers om de bal toen de scheidsrechter naar de stip wees in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Olympique Lyon.

Het buitenkansje werd na enig bakkeleien onbenut gelaten door Cavani. Na afloop ging het nauwelijks over de 2-0 overwinning van PSG, maar vooral over het haantjesgedrag van de Uruguayaan en zijn aanvalsmaatje Neymar.

Emery wil herhaling van het incident vooraf al de kop in drukken en stelt daarom een hiƫrarchie in bij toekomstige strafschoppen. "We hebben twee spelers die de verantwoordelijk van een penalty aan kunnen: Cavani en Neymar", legt de Spanjaard uit. "Maar van nu af aan hebben we een eerste en tweede nemer."

Prijzen

Wie er bovenaan zijn lijstje staat, laat Emery nog niet los. "Dat moet ik hen eerst nog persoonlijk laten weten, maar jullie zullen het vanzelf merken als we weer een strafschop krijgen."

"Het is belangrijk dat we het belang van een penalty onderkennen", benadrukt Emery. "Een strafschop bij een 3-0 stand is anders dan bij 0-0, laat staan in een halve finale of finale. Als het erop aankomt, kun je prijzen winnen vanaf elf meter."

Excuses

Bekomen van alle schrik na de ophef stelt ook Neymar het teambelang voorop. De Braziliaan, die deze zomer voor 222 miljoen euro overkwam van FC Barcelona, heeft volgens L'Equipe ten overstaan van de hele selectie zijn excuses aangeboden voor het voorval.

De 25-jarige Neymar zou woensdag na een training in de kleedkamer door het stof zijn gegaan, met hulp van zijn tolkende team- en landgenoot Thiago Silva.

Hoewel PSG dit seizoen nog foutloos is met acht overwinning in evenzoveel wedstrijden, zouden er al wat flink akkefietjes zijn voorgevallen binnen de spelersgroep. De Parijzenaar spelen zaterdag tegen Montpellier.

