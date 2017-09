Sneijder keert na enkelblessure terug in wedstrijdselectie Nice

Sneijder is voldoende hersteld om weer in actie te kunnen komen, zei trainer Lucien Favre donderdag.

Zonder Sneijder won Nice drie keer op rij. In de Franse competitie won de nummer drie in de eindstand van vorig seizoen met 4-0 van AS Monaco en met 0-1 van Stade Rennes.

Tussendoor zette de Franse club Zulte Waregem in de Europa League met 1-5 aan de kant. Na een slechte start is Nice in de Ligue 1 opgeklommen naar de achtste plaats.

Na de wedstrijd van vrijdag tegen Angers, ontvangt Nice volgende week donderdag Vitesse tijdens de tweede speelronde in de groepsfase van de Europa League.

Sneijder maakt deel uit van de voorselectie van het Nederlandse elftal voor de laatste WK-kwalificatiewedstrijden van Oranje in oktober tegen Wit-Rusland en Zweden.

