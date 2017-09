FC Groningen bekert ondanks stroeve start verder, simpele zege PEC

FC Groningen, de bekerwinnaar van 2015, kwam door toedoen van Fouad Belarbi al na elf minuten op achterstand in de Galgenwaard. De wedstrijd werd gespeeld in het stadion van FC Utrecht en niet op het sportcomplex van Hercules, dat uitkomt in de Derde Divisie.

De gelijkmaker van FC Groningen viel vijf minuten voor rust en kwam op naam van Oussama Idrissi, die de bal schitterend in de verre hoek schoot. De Japanse invaller Ritsu Doan hielp de Eredivisionist in de eerste minuut van de tweede helft voor het eerst aan een voorsprong.

Juninho Bacuna en Ajdin Hrustic stelden met goals in de 65e en 76e minuut de plaats van Groningen in de tweede ronde veilig. Balarbi zorgde er daarna met zijn tweede van de avond voor dat de Utrechtse amateurclub met opgeheven hoofd het veld mocht verlaten

PEC Zwolle

PEC Zwolle, dat de beker in 2014 veroverde, kwam dankzij Stef Nijland al in de elfde minuut op voorsprong bij De Meern. Nog voor rust was de wedstrijd beslist door een treffer van Younes Namli en een benutte strafschop van Piotr Parzyszek.

Voor de Poolse spits, die vorig jaar aan de lopende band scoorde voor De Graafschap, was het zijn eerste treffer in Zwolse dienst.

Na rust liep PEC nog verder weg bij de club uit de Derde Divisie. Wouter Marinus tekende voor de 0-4, waarna Youness Mokhtar uit een penalty de laatste treffer voor zijn rekening nam.

Een domper op de feestvreugde voor PEC was het geblesseerd uitvallen van Philippe Sandler (hamstringblessure) en Namli (liesblessure). Het is nog onduidelijk of trainer John van 't Schip zondag uit bij VVV-Venlo over de twee kan beschikken.

Bekijk de uitslagen in de eerste ronde van de KNVB-beker