Chelsea en Atletico akkoord over transfer Diego Costa in winterstop

Costa moet nog wel tot een persoonlijk akkoord komen met Atletico en hij moet nog medisch gekeurd worden, zo meldt Chelsea donderdag.

Mocht de transfer worden afgerond dan kan de 29-jarige Costa pas in januari 2018 zijn rentree maken bij de Madrileense club. De transferwindow gaat dan immers pas weer open en bovendien heeft Atletico een straf van de FIFA, waardoor de club komende winter pas weer spelers mag aantrekken.

Naar verluidt gaat Costa tot medio 2021 tekenen bij Atletico. Volgens Spaanse media betalen de Madrilenen ongeveer zestig miljoen euro voor Costa.

Moddergooien

Chelsea is niet rouwig om het vertrek van Costa, omdat de geboren Braziliaan in onmin leefde met trainer Antonio Conte. Ondanks 52 goals in drie Premier League-seizoenen liet hij de spits voorafgaand aan dit seizoen weten dat hij niet op speeltijd hoefde te rekenen.

Na wat moddergooien over en weer was duidelijk dat Costa geen toekomst meer had bij Chelsea, dat met Alvaro Morata ook al een vervanger haalde. De Spanjaard kwam voor 62 miljoen euro over van Real Madrid.

Costa moet bij Atletico de concurrentie aangaan Antoine Griezmann, Fernando Torres, Kevin Gameiro en Luciano Vietto.

De zestienvoudig Spaans international (zes goals) scoorde tussen 2010 en 2014 43 keer voor Atletico, dat hem in het seizoen 2011/2012 uitleende aan stadsgenoot Rayo Vallecano. In 2013 kreeg Costa de Spaanse nationaliteit, nadat hij al twee vriendschappelijke interlands voor Brazilië gepeeld had.