Lisse en Hoek allebei in koker bij bekerloting na opmerkelijke penaltyserie

Na 2-2 in 120 minuten won FC Lisse, dat uitkomt in de Tweede Divisie, de strafschoppenserie met 5-4. De thuisclub miste alleen de eerste penalty. Hoofdklasser Hoek faalde twee keer vanaf elf meter en leek uitgeschakeld, maar omdat de serie niet in de juiste volgorde werd afgewerkt staat dat nu ter discussie.

Scheidsrechter Marc Nagtegaal liet de strafschoppen nemen volgens het zogeheten ABBA-principe, waarbij het ene team begint en vervolgens het andere team twee keer achter elkaar aan de beurt is.

Dit is in strijd met de reglementen van de KNVB, waarin staat dat de strafschoppen om en om genomen moeten worden.

IFAB

De KNVB vroeg al verklaringen op van de scheidsrechter en beide clubs en wilde nog voor de loting van donderdagavond een beslissing nemen, maar dat gaat toch niet lukken. De bond heeft de kwestie neergelegd bij de onafhankelijke adviesgroep spelregels en de internationale spelregelcommissie IFAB.

De IFAB wordt gevraagd hoe er het beste met deze situatie omgegaan kan worden. Vervolgens zal het bestuur betaald voetbal beslissen of de uitkomst van de strafschoppenserie geldig is en de uitslag blijft staan. Anders moet de hele wedstrijd, dan wel de serie opnieuw worden afgewerkt.

De spelers van beide teams hoorden woensdagavond op het hoofdveld van Sportpark Ter Specke pas in de middencirkel dat de strafschoppen via het ABBA-systeem genomen zouden worden, zo liet teammanager Danny de Vrieze van Hoek weten tegen het AD.

"Ik ben na de strafschoppenserie naar de scheidsrechter toegegaan en hij gaf toen al aan dat hij een dwaling had begaan", zei De Vrieze.

Lisse

Lisse liet donderdagochtend weten dat zij vinden dat de uitslag moet blijven staan. "Ondanks dat de scheidsrechter een afwijkende volgorde heeft gehanteerd, was na de serie van vijf penalty’s de stand gelijk", schreef de club in een verklaring.

"Hierin is niet één vereniging geweest die voordeel hiervan heeft gehad van het hanteren van de ABBA-variant. De beslissing viel toen de serie om en om was gestart. Wij zijn dan ook van mening dat de uitslag moet blijven zoals deze is. FC Lisse door naar de laatste 32."