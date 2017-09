Zidane vol ongeloof na pijnlijke thuisnederlaag Real tegen Betis

Antonio Sanabria tekende met een kopbal van dichtbij in de vierde minuut van de extra tijd voor de enige treffer.

"De sfeer in de kleedkamer was erg slecht", zei Zidane na afloop van de wedstrijd tegen Marca. "De bal wílde er gewoon niet in, ongelooflijk. We hebben 26 of 27 kansen gehad vandaag. We hebben niet eens zo'n slechte wedstrijd gespeeld. Het was ook niet heel goed, maar zeker niet slecht."

Zidane had weer de beschikking over Cristiano Ronaldo, die terugkeerde van een schorsing. De Portugese sterspeler kon niet voorkomen dat Real Madrid voor het eerst in 73 duels niet wist te scoren.

Thuiswedstrijden

De ploeg van Zidane heeft dit seizoen in de Primera Division nog geen thuiswedstrijd gewonnen. Eerder speelde Real voor eigen publiek gelijk tegen Valencia (2-2) en Levante (1-1). In 1969 en 1995 won Real Madrid eveneens de eerste drie thuisduels niet. Toen eindige de 'Koninklijke' in Spanje als zesde.

"Onze start van de competitie in eigen huis is niet goed genoeg. Dat hadden we niet verwacht, maar we kunnen het niet veranderen. We moeten rustig blijven", aldus Zidane. "We hebben alleen invloed op onze volgende thuiswedstrijd. We gaan alles geven om die te winnen." De volgende thuiswedstrijd voor Real Madrid is op 1 oktober, dan is Espanyol de tegenstander.

De achterstand van Real Madrid op koploper FC Barcelona is inmiddels zeven punten. Barcelona is nog altijd foutloos met vijftien punten uit vijf duels. Real staat zevende met acht punten.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Primera Division