KNVB onderzoekt opmerkelijke strafschoppenserie bij Lisse tegen Hoek

Scheidsrechter Marc Nagtegaal liet de strafschoppen nemen volgens het zogeheten ABBA-principe, waarbij het ene team begint en vervolgens het andere team twee keer achter elkaar aan de beurt is. Dit is in strijd met de reglementen van de KNVB, waarin staat dat de strafschoppen om en om genomen moeten worden.

"We hebben verklaringen opgevraagd bij de scheidsrechter en beide clubs", zegt een woordvoerder van de bond donderdagochtend. "We onderzoeken nu wat voor gevolgen het heeft gehad en wat we met deze wedstrijd gaan doen."

De bond wil in de loop van de dag een beslissing nemen, omdat donderdagavond al de loting voor de volgende ronde is. FC Lisse, dat uitkomt in de Tweede Divisie, won de strafschoppenserie met 5-4. De thuisclub miste alleen de eerste penalty, Hoofdklasser Hoek faalde twee keer vanaf elf meter.

Dwaling

De spelers van beide teams hoorden pas in de middencirkel dat de strafschoppen via het ABBA-systeem genomen zouden worden, zo laat teammanager Danny de Vrieze van Hoek weten tegen het AD.

"Ik ben na de strafschoppenserie naar de scheidsrechter toegegaan en hij gaf toen al aan dat hij een dwaling had begaan", zegt De Vrieze, die niet uitsluit dat het duel dan wel de strafschoppenreeks over moet. "De kans is aanwezig dat donderdag het balletje FC Lisse/Hoek in de koker gaat."

FC Lisse zegt donderdagochtend in een verklaring dat zij vinden dat de uitslag moet blijven staan. "Na de toss gaf de scheidsrechter aan de aanvoerders aan dat de penalty serie genomen moest worden, in de lijn van experiment van de UEFA", schrijven de Lissenaren op hun website.

"Na deze serie was de stand 4-4. Hierna moest worden overgestapt naar om en om een penalty. FC Lisse schoot raak en HSV Hoek miste. Je zou zeggen FC Lisse winnaar. Groot is dan de teleurstelling dat even voor half twaalf de KNVB belde dat er een onderzoek komt."

"Ondanks dat de scheidsrechter een afwijkende volgorde heeft gehanteerd, was na de serie van vijf penalty’s de stand gelijk. Hierin is niet één vereniging geweest die voordeel hiervan heeft gehad van het hanteren van de ABBA-variant. De beslissing viel toen de serie om en om was gestart. Wij zijn dan ook van mening dat de uitslag moet blijven zoals deze is. FC Lisse door naar de laatste 32."