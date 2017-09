Feyenoord-trainer Van Bronckhorst zegt dat vele kritiek Kramer raakt

"De laatste tijd is er veel kritiek geweest op Michiel, dus ik ben blij dat hij vandaag scoorde", zei Van Bronckhorst voor de camera van FOX Sports.

Kramer moest in de laatste drie duels de aan zijn hamstring geblesseerde Nicolai Jörgensen vervangen in de spits, maar hij kon de Eredivisietopscorer van het voorbije seizoen nimmer doen vergeten en werd afgelopen zondag in de met 1-0 verloren topper tegen PSV zelfs al in de rust naar de kant gehaald.

Van Bronckhorst vond Kramer tegen ADO een gretige indruk maken. "Hij was in de eerste helft een aantal keer eerder dicht bij een goal via kopkansen en in de tweede helft heeft hij sterk gespeeld als aanspeelpunt. Ik ben blij voor Michiel dat hij zo speelde."

Van Bronckhorst ging deze week het gesprek aan met Kramer. "Als je zoveel kritiek van iedereen krijgt, dan raakt dat je. We blijven ook gewoon mensen. Zoveel kritiek is voor niemand leuk en makkelijk. Ik steun Michiel daarin."

Slordig

Van Bronckhorst zag dat Feyenoord het tegen ADO lastig had en met name in de eerste helft een paar keer ontsnapte aan een achterstand. "Ik was niet zozeer verrast door het spel van ADO, maar in de beginfase waren we gewoon slordig en leden we veel balverlies.

"De tegenstander ging daardoor voelen dat er wat te halen viel. In de eerste 25 minuten hebben we dat niet goed gedaan."

Feyenoord wist pas in de slotfase afstand te nemen van ADO. Steven Berghuis brak in de 73e minuut de ban, waarna Kramer tien minuten later met een benutte strafschop de wedstrijd in het slot gooide.

Van Bronckhorst hoopt dat Feyenoord donderdagavond weer een thuisduel loot. "De laatste jaren hebben we pittige lotingen gehad. Vandaag in de eerste ronde tegen ADO is ook een moeilijke wedstrijd. Ik hoop vooral op een wedstrijd in De Kuip."