Ajax-spits Dolberg opgelucht na eerste treffer in 660 minuten

"Natuurlijk ben ik opgelucht. Het is leuk om weer eens te scoren. Het geeft me een goed gevoel", zei Dolberg voor de camera van FOX Sports.

In de vijfde minuut van de confrontatie in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag kwam er voor Dolberg een einde aan een doelpuntendroogte van liefst 660 minuten. De laatste keer dat hij het net vond was in het laatste competitieduel van vorig seizoen met Willem II (1-3).

"Ik heb niet bijgehouden hoelang het al geleden was dat ik had gescoord, maar meer dan zeshonderd minuten is wel wat te veel", aldus Dolberg.

Vertrouwen

De international van Denemarken heeft er vertrouwen in dat hij snel weer de weg omhoog vindt. "Hopelijk was vandaag een eerste stap. De trainer wil dat ik de Dolberg van vorig jaar laat zien en dat wil ik zelf ook."

Dolberg heeft niet echt een verklaring voor zijn mindere vorm. "Soms is het moeilijk aan te geven waardoor het komt. Ik praat met de trainer (Marcel Keizer, red.) en probeer goed te trainen."

Dolberg schreef in november in de competitiewedstrijd tegen NEC (5-0) voor de eerste keer een hattrick op zijn naam. Hij mocht zich in de hoofdmacht van Ajax vooralsnog al 26 keer laten bejubelen als doelpuntenmaker.