Swift-trainer Logchies: 'Hier droom je van als amateurvoetballer'

"Hier droom je van als amateurvoetballer", zei trainer Bart Logchies met een brede grijns op het gelaat voor de camera van FOX Sports.

"We hebben geschiedenis geschreven voor Swift. Dit is genieten, mooi. In het voetbal kan alles. Gisteren zijn we uit elkaar gegaan door te zeggen: ga allemaal maar dromen dat een stunt mogelijk is. Want als je het kan dromen, dan kan het ook echt."

Swift hield Vitesse in 120 minuten knap op 0-0 en nam vervolgens tot ieders verrassing de strafschoppen beter. Alexander Büttner werd de schlemiel aan de kant van de Arnhemmers door als enige vanaf elf meter te missen.

Logchies vond de zege van Swift niet eens onverdiend. "Ik weet niet hoeveel kansen Vitesse heeft gehad, maar ik denk dat wij ook een aantal keer gevaarlijk zijn geweest. Na de negentig minuten, voor de verlenging, liepen er een paar jongens op hun laatste benen. Dus ik dacht dat het lastig zou worden. Maar alle respect voor wat ze hebben gebracht in de verlenging, echt fantastisch."

Olympiaplein

Verdediger Mathieu Christianen nam het woord "ongelofelijk" in zijn mond. "Je gaat die wedstrijd in en je hoopt op zo'n scenario. Dat het dan nog gebeurt ook, is fantastisch. Wát een feest! Die laatste penalty werd genomen en iedereen rende er meteen op af. Het hele Olympiaplein staat op zijn kop."

Het was niet de eerste keer dat Vitesse door een amateurclub uit de KNVB-beker werd geknikkerd. In 2008 strandden de Gelderlanders in de achtste finales na een 1-0 nederlaag in en tegen Lienden.

Swift weet donderdagavond wie de volgende tegenstander is wanneer er wordt geloot voor de tweede ronde van de KNVB-beker. GVVV, Kozakken Boys, De Treffers, asv De Dijk, VV Katwijk, Achilles '29, VVSB, Koninklijke HFC en FC Lisse schaarden zich ook al als amateurclub bij de laatste 32 ploegen.