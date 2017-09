Dure thuisnederlaag Real Madrid, broodnodige zege Koeman met Everton

Het enige doelpunt bij Real Madrid-Real Betis viel pas in de vierde minuut van de blessuretijd. De Paraguyaan Antonio Sanabria kreeg het publiek in Madrid stil door een voorzet van Antonio Barragan in het doel te werken.

Het is voor Real al het derde puntenverlies in het nog prille seizoen. Eerder werden al punten verspeeld tegen Levante (1-1) en Valencia (2-2), maar de 0-1 tegen Real Betis betekent de eerste nederlaag. De achterstand op FC Barcelona, dat dinsdag Eibar met 6-1 verpulverde, bedraagt na vijf speelronden al zeven punten.

Voor Real komt bovendien een einde aan een reeks van 73 wedstrijden in alle competities waarin werd gescoord. Als ook tegen Real Betis het net was gevonden, was dat een unicum geweest. Het record moeten de Spanjaarden nu delen met het Braziliaanse Santos, dat met sterspeler Pelé in het seizoen 1962/1963 dezelfde reeks neerzette.

Bij Real Betis begon Andres Guardado op de bank. De Mexicaanse middenvelder, die deze zomer overkwam van PSV, mocht vlak voor rust invallen. Het is de eerste keer sinds 1998 dat de ploeg uit Sevilla weet te winnen in Bernabeu.

Barcelona

Met acht punten staat de kampioen van vorig jaar slechts achtste. Barcelona is koploper met vijftien punten, voor Sevilla (dertien) en Atletico Madrid (elf). Sevilla versloeg Las Palmas door een doelpunt van Jesus Navas met 1-0. Atletico won met 2-1 van Athletic Bilbao.

Ronaldo maakte woensdag zijn eerste speelminuten van het seizoen in de competitie. De Portugees kreeg twee keer geel in de wedstrijd om de Spaanse Super Cup tegen FC Barcelona. Het duwen van de scheidsrechter bij het verlaten van het veld kwam hem daarna op een schorsing van vijf wedstrijden te staan.

Omdat de schorsing van Ronaldo niet gold voor de Champions League, mocht hij vorige week wel opdraven in de Champions League. In het groepsduel met APOEL Nicosia kwam hij meteen twee keer tot scoren.

Everton

In Engeland tankte Everton weer wat vertrouwen na vier nederlagen op rij door Sunderland in de derde ronde van de League Cup met 3-0 te verslaan. De laatste keer dat de huidige nummer achttien van de Premier League een wedstrijd won, was op 17 augustus.

Dominic Calvert-Lewin was met twee doelpunten tegen Sunderland de belangrijkste man bij Everton. Oumar Niasse zorgde in de slotfase voor de derde treffer. Maarten Stekelenburg verdedigde het doel van Everton en ook oud-Ajacied Davy Klaassen stond de hele wedstrijd in het veld.

Everton wacht in de achtste finales van de League Cup een pittige wedstrijd. De ploeg van Koeman gaat dan op bezoek bij Chelsea, dat met 5-1 te sterk was voor Nottingham Forrest.

Michy Batshuayi (drie treffers), Kenedy en Charly Musonda kwamen tot scoren voor de regerend landskampioen.

Manchester United

Manchester United rekende op Old Trafford eenvoudig af met Burton Albion: 4-1. Bij rust stond het al 3-0 door twee doelpunten van Marcus Rashford en eentje van Jesse Lingard.

Anthony Martial zorgde een kwartier na rust voor de 4-0 en het slotakkoord was voor Burton Albion, dat in blessuretijd voor de eretreffer tekende. Daley Blind speelde de hele wedstrijd mee bij United. De ploeg van manager José Mourinho gaat in de vierde ronde op bezoek bij Swansea City.

Stadgenoot Manchester City was nipt te sterk op bezoek bij West Bromwich Albion. Twee treffers van Leroy Sané waren genoeg voor de zege in West Bromwich: 1-2. City moet thuis Wolverhampton Wanderers verslaan om de kwartfinales te bereiken.

Arsenal had veel moeite met Doncaster Rovers, maar de ploeg van manager Arsène Wenger won wel met 1-0. Theo Walcott zorgde na 25 minuten voor de enige treffer van de wedstrijd in het Emirates Stadium. Arsenal speelt in de vierde ronde thuis tegen Norwich City.