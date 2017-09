Coach Sturing schaamt zich na 'schandalige vertoning' Vitesse in beker

Vitesse won vorig seizoen de KNVB-beker door in de finale van AZ te winnen. Door de nederlaag tegen de hoofdklasser uit Amsterdam-Zuid is dit jaar de eerste ronde al het eindstation.

"Het was een schandalige vertoning, een blamage'', bekende Sturing bij de NOS. "Swift heeft het prima gedaan, maar wij hebben in de uitvoering niet gebracht wat we van plan waren en dan zie je zo'n wedstrijd uit je handen glippen. Je schaamt je kapot."

Swift hield de bekerhouder 120 minuten lang op 0-0 en won daarna op sensationele wijze via strafschoppen. In de penaltyreeks werd Alexander Büttner de schlemiel.

Onderschatting

Volgens Sturing was er sprake van onderschatting. "Ze spelen toch vier niveau's lager. Maar wat het ook is, het blijft schandalig dat we er tegen zo'n elftal uit vliegen. En niks ten nadele van Swift hoor, we hebben dik verdiend verloren."

Sturing ziet een beetje op tegen het komende weerzien met Fraser. "Ja, hij was al ziek, maar nu helemaal, denk ik. Hij zal hier in ieder geval niet beter van worden."

Vitesse zal het vizier ondanks de teleurstelling snel weer vooruit moeten richten. De Arnhemmers gaan zondag op bezoek bij Ajax in de Eredivisie. Vier dagen later staat in Frankrijk de Europa League-wedstrijd tegen OGC Nice op het programma.