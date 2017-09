Promes helpt Spartak Moskou verder in beker, Strootman wint met Roma

De international van Oranje maakte beide treffers in de bekerwedstrijd tegen Kuban Krasnodar. Hij opende de score in de blessuretijd van de eerste helft en maakte er in de 53e minuut 0-2 van.

Spartak Moskou staat na tien speelronden op de achtste plaats in de Russische Premier League. Kuban Krasnodar komt uit in de tweede divisie.

De laatste keer dat Spartak Moskou de Russische beker pakte dateert van 2003. Vorig seizoen werd de beker gewonnen door stadsgenoot Lokomotiv Moskou.

AS Roma

In Italië won AS Roma eenvoudig bij Benevento. De ploeg van aanvoerder Kevin Strootman zegevierde met 0-4 bij de nog puntloze hekkensluiter, die vorig seizoen naar de Serie A promoveerde.

Edin Dzeko scoorde twee keer voor de bezoekers. De derde treffer was een eigen doelpunt van Fabio Lucioni. Diens ploeggenoot Lorenzo Venuti overkwam in de slotfase hetzelfde. Strootman speelde de hele wedstrijd mee.

AS Roma verstevigde de positie in de subtop met negen punten uit vier duels. Onder meer Juventus en Napoli komen later woensdag nog in actie.

