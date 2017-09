Bosz blijft koploper met Dortmund, goal De Vrij baat Lazio niet

Dortmund staat na vijf speelronden op dertien punten. Onder Bosz hebben 'Die Schwarzgelben' in competitieverband al dertien keer gescoord en nog geen enkel doelpunt geïncasseerd.

De Japanner Shinji Kagawa zette Dortmund halverwege de eerste helft op voorsprong. Spits Pierre-Emerick Aubameyang maakte er na rust met zijn vijfde van het seizoen 0-2 van, waarna Christian Pulisic de eindstand bepaalde.

Hannover 96 kwam niet verder dan 1-1 bij SC Freiburg en verzuimde zo om gelijke tred te houden met Dortmund. De nieuwkomer in de Bundesliga staat met elf punten gedeeld derde, achter titelverdediger Bayern München (twaalf punten), dat dinsdag met 0-3 won bij Schalke 04.

Rekik

Met Karim Rekik als basisspeler won Hertha BSC op eigen veld met 2-1 van Bayer Leverkusen. Mathew Leckie en Salomon Kalou kwamen tot scoren voor de thuisploeg. TSG Hoffenheim zegevierde met 2-3 bij FSV Mainz.

Hekkensluiter FC Köln staat ook na vijf wedstrijden nog op nul punten. Door een benutte penalty van de van Utrecht overgekomen spits Sebastien Haller won Eintracht Frankfurt in Keulen met 0-1. Bij de bezoekers zat Jetro Willems de hele wedstrijd op de bank. Jonathan de Guzman mocht twintig minuten voor tijd invallen.

De Vrij

In Italië kon De Vrij met Lazio niet voorkomen dat Napoli de koppositie in de Serie A greep. De Nederlandse verdediger zette de Romeinen nog wel op voorsprong, maar na rust maakte Napoli met vier goals het verschil: 1-4.

De Vrij schoot in de 29e minuut raak na goed voorbereidend werk van Ciro Immobile en maakte zo zijn derde competitiegoal in dienst van Lazio. Napoli wist de wedstrijd in de tweede helft te keren via goals van Kalidou Koulibaly, Jose Callejon, Dries Mertens en Jorginho. Lazio won donderdag in de groepsfase van de Europa League nog met 2-3 van Vitesse.

Napoli heeft na vijf wedstrijden het maximale aantal van vijftien punten. Hetzelfde geldt voor Juventus, dat door een doelpunt Mario Mandzukic een 1-0 thuiszege boekte op Fiorentina. De ploeg uit Turijn heeft een doelsaldo van plus elf en staat daarom op de ranglijst net onder Napoli (+16).

AC Milan klom naar de vierde plaats door nieuwkomer SPAL met 2-0 te verslaan. Beide Milanese doelpunten kwamen uit een strafschop, benut door Ricardo Rodriguez en Franck Kessié.

Roma

AS Roma had geen enkele moeite met Benevento. De ploeg van aanvoerder Kevin Strootman zegevierde met 0-4 bij de nog puntloze hekkensluiter, die vorig seizoen naar de Serie A promoveerde.

Edin Dzeko scoorde twee keer voor de bezoekers. De derde treffer was een eigen doelpunt van Fabio Lucioni. Diens ploeggenoot Lorenzo Venuti overkwam in de slotfase hetzelfde. Strootman speelde de hele wedstrijd mee voor de nummer zeven van de Serie A.

Promes

In Rusland maakte Promes namens Spartak Moskou beide treffers in de bekerwedstrijd tegen Kuban Krasnodar. Hij opende de score in de blessuretijd van de eerste helft en maakte er in de 53e minuut 0-2 van.

Spartak Moskou staat na tien speelronden op de achtste plaats in de Russische Premier League. Kuban Krasnodar komt uit op het tweede niveau.

De laatste keer dat Spartak Moskou de Russische beker pakte, dateert van 2003. Vorig seizoen werd de beker gewonnen door stadgenoot Lokomotiv Moskou.