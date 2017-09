Feyenoord na rust langs ADO in KNVB-beker, Ajax verslaat Scheveningen

ADO, dat zondag nog Ajax op een gelijkspel hield in de Eredivisie, bleef ook in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord lang overeind. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst was in de eigen Kuip niet in staat om de Hagenaars de wil op te leggen.



Toch kwam Feyenoord een kwartier voor tijd alsnog op voorsprong. Steven Berghuis, die zaterdag geschorst is in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda, tekende voor de bevrijdende openingstreffer door de bal in het dak van het doel te schieten.

Ook ADO kreeg kansen, maar de bezoekers waren niet scherp genoeg in de afronding. Zo raakte de vrijstaande Björn Johnsen een scherpe voorzet niet goed en schampte een inzet van Abdenasser El Khayati de kruising.

Kramer

Waar ADO naliet te scoren, gooide Feyenoord het duel tien minuten voor tijd op slot. Scheidsrechter Pol van Boekel wees naar de stip nadat Danny Gorter een bal met zijn hand van de lijn haalde en Michiel Kramer maakte optimaal gebruik van het buitenkansje: 2-0.

ADO kon na de tweede tegentreffer en de rode kaart voor Gorter alleen nog maar tegenhouden en zag het bekeravontuur ophouden in Rotterdam.

Feyenoord komt zaterdagavond weer in actie tegen NAC Breda in de Eredivisie en speelt drie dragen later een uitwedstrijd tegen Napoli in de groepsfase van de Champions League. ADO speelt zaterdag thuis tegen Sparta Rotterdam.

Ajax

Ook Ajax bereikte zonder te overtuigen de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi. De Amsterdammers versloegen Scheveningen met 1-5 in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag, waar geen fans van Ajax aanwezig mochten zijn.

Trainer Marcel Keizer maakte van het bekerduel met de Derdedivisionist gebruik om andere spelers aan het werk te zien en de gebruikelijke basisklanten rust te geven.

Zo maakten zomeraanwinsten Maximilian Wöber en Luis Manuel Orejuela hun officiële debuut in de hoofdmacht en Siem de Jong zijn rentree. Daarnaast stond Benjamin van Leer onder de lat in plaats van André Onana.

Ook Kasper Dolberg kreeg weer eens een basisplek. De Deense spits, die zijn basisplek dit seizoen regelmatig kwijtraakte aan Klaas-Jan Huntelaar, maakte een einde aan zijn doelpuntendroogte door al na vijf minuten de 0-1 aan te tekenen.

Siem de Jong

Een zakelijk spelend Ajax gaf de voortvarende start lang geen vervolg, maar kwam vlak voor rust nog wel op 0-2. De Jong werkte binnen op aangeven van Dolberg.

Nadat Ruben Koorndijk na 57 minuten met een ongelukkig eigen doelpunt voor de derde Amsterdamse treffer had gezorgd, viel er vijf minuten later ook voor de Scheveningse fans wat te juichen.

Barry Rog tekende voor de 1-3, maar dat bleek niet meer dan een eretreffer. In de laatste tien minuten bracht Dolberg de eindstand met twee doelpunten, waarvan één strafschop, op 1-5.

Ajax speelt zondag in de Eredivisie tegen Vitesse, dat eerder op woensdag op pijnlijke wijze werd uitgeschakeld door hoofdklasser AVV Swift.

