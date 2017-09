Titelverdediger Vitesse en NAC blameren zich in beker tegen amateurs

Vitesse begon met een sterke opstelling aan het treffen met Swift, maar slaagde er in de reguliere speeltijd niet in een doelpunt te maken. Ook in de verlenging op het Sportpark Olympiaplein werd niet gescoord.

Swift imponeerde in de beslissende strafschoppenserie door alle penalty's raak te schieten, terwijl Alexander Büttner miste namens Vitesse. Daardoor zitten de amateurs donderdag tot ieders verrassing in de koker bij de loting voor de tweede ronde.

Het is niet de eerste keer dat Vitesse door een amateurclub wordt uitgeschakeld in de KNVB-beker. In 2008 strandden de Arnhemmers in de achtste finales na een 1-0 nederlaag tegen FC Lienden.

Fraser

Vitesse, dat vorig seizoen nog ten koste van AZ de KNVB-beker veroverde, moest het tegen Swift stellen zonder Henk Fraser, die ziek was. Daardoor zat Edward Sturing als hoofdverantwoordelijke op de bank.

Zondag gaat Vitesse op bezoek bij Ajax in de Eredivisie en vier dagen later spelen de Arnhemmers in Frankrijk tegen OGC Nice in de groepsfase van de Europa League.

Swift boekte dit seizoen in de zaterdag hoofdklasse nog geen enkele overwinning. De eerste drie competitiewedstrijden werden gelijkgespeeld door de Amsterdammers.

NAC Breda

In navolging van Vitesse werd ook NAC Breda op pijnlijke wijze uitgeschakeld. De Eredivisionist verloor met 4-3 van Achilles '29, dat vorig seizoen degradeerde uit de Jupiler League en nu uitkomt in de Tweede Divisie.

NAC kwam nog wel twee keer op voorsprong in Groesbeek door doelpunten van Rai Vloet (na zeven minuten) en Karol Mets (na 25 minuten). Het was echter Achilles dat in een tijdsbestek van een kwartier in de tweede helft het verschil maakte.

Boy van de Beek zorgde een kwartier na rust voor de 2-2. Vijf minuten daarna zette Niels Wouters Achilles voor het eerst op voorsprong en Shuremy Felomina tekende na 75 minuten voor de vierde treffer.

NAC moest zes minuten voor tijd verder met tien man na een rode kaart voor doelpuntenmaker Vloet, maar de ploeg van trainer Stijn Vreven kwam nog wel een keer tot scoren. Het doelpunt van Thomas Enevoldsen in de 94e minuut kwam echter te laat om er nog een verlenging uit te slepen.

FC Utrecht

Waar Vitesse en NAC zich blameerden in de eerste ronde, maakten FC Utrecht, FC Twente, Willem II en Roda JC geen fout tegen amateurclubs.

FC Utrecht won met 0-6 van Ajax (zaterdagamateurs), FC Twente zegevierde met 1-3 bij ONS Sneek, Willem II maakte geen fout op bezoek bij CSV Apeldoorn (2-4) en Roda JC versloeg Capelle met 0-5.

Sc Heerenveen had met Excelsior een stuk lastigere tegenstander geloot, maar de Friezen bereikten wel de tweede ronde dankzij een 1-2 overwinning in Kralingen. Doelpunten van Arber Zeneli in het eerste kwartier waren genoeg voor de overwinning. Afgelopen weekend in de Eredivisie won Heerenveen al met dezelfde cijfers van de Rotterdammers.

'Cupfighter' VVSB bereikte knap de tweede ronde door Jupiler League-club Telstar te verslaan. De formatie uit de Tweede Divisie speelde een groot deel van de wedstrijd met tien man, maar zegevierde met 4-1 in Noordwijkerhout. VVSB bereikte twee seizoenen geleden nog de halve finales van de KNVB-beker.

Bekijk de uitslagen in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi