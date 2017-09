Titelverdediger Vitesse blameert zich in beker tegen hoofdklasser Swift

In de reguliere speeltijd was er niet gescoord op het Sportpark Olympiaplein en ook in de verlenging slaagden beide teams er niet in om de trekker over te halen.

Swift maakte zelf geen fout in de beslissende strafschoppenserie, terwijl Alexander Büttner miste namens Vitesse. Daardoor zitten de amateurs donderdag tot ieders verrassing in de koker bij de loting voor de tweede ronde.

Vitesse, dat vorig seizoen nog ten koste van AZ de KNVB-beker veroverde, begon wel in een sterke opstelling aan het treffen met Swift. Naast Büttner stonden ook onder anderen Bryan Linssen, Milot Rashica en Thomas Bruns aan de aftrap in Amsterdam. Trainer Henk Fraser was ziek en ontbrak bij de wedstrijd.

OGC Nice

Zondag gaat Vitesse op bezoek bij Ajax in de Eredivisie en vier dagen later spelen de Arnhemmers in Frankrijk tegen OGC Nice in de groepsfase van de Europa League.

Swift boekte dit seizoen in de zaterdag hoofdklasse nog geen enkele overwinning. De eerste drie competitiewedstrijden werden gelijkgespeeld door de Amsterdammers.

