Cocu geeft ook in beker Zoet voorlopig voorkeur boven Room

"De voorgaande jaren heb ik Remko Pasveer als doelman opgesteld in bekerwedstrijden. Dat betekent niet dat Room morgen speelt", zegt Cocu woensdag op de website van PSV.

De oefenmeester wil verder niks prijsgeven over zijn opstelling, maar beaamt wel dat hij een aantal wijzigingen doorvoert ten opzichte van de met 1-0 gewonnen topper tegen Feyenoord zondag in het Philips Stadion.

"Het zou kunnen dat wat andere jongens spelen", aldus Cocu, die tegen de amateurclub niet kan beschikken over de geschorste Hirving Lozano en de geblesseerden Luuk de Jong, Luuk Koopmans en Ramon Pascal Lundqvist.

De Jong

De Jong liep al in de eerste helft van het duel met Feyenoord kneuzingen aan zijn ribben en in zijn hart- en longstreek op na een botsing met Steven Berghuis en moest ter observatie een nacht in het ziekenhuis blijven.

De Jong werkte woensdag echter alweer zijn eerste training af. "Een lichte en binnen natuurlijk", geeft Cocu te kennen. "Het gaat redelijk goed met hem. Ik durf geen datum op zijn rentree te plakken. Ik hoop hem zo snel mogelijk weer bij de selectie te hebben."

Cocu neemt Putten uiterst serieus en wil niets van onderschatting weten. "Wij hebben ons voorbereid zoals we dat op iedere tegenstander doen. Onze analist is er tweemaal heengegaan en zelf heb ik een van de wedstrijden op beeld bekeken. Garanties geeft dat niet, tegen ons kunnen ze zomaar anders spelen. Het belangrijkste is daarom hoe wij zelf de wedstrijd ingaan."

