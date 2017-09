Bazoer terug in voorselectie Jong Oranje voor EK-kwalificatieduels

De 20-jarige Bazoer ontbrak begin september nog in de selectie voor de duels met Jong Engeland en Jong Schotland, maar maakt voor de confrontaties met Jong Letland en Jong Oekraïne weer deel uit van de voorlopige selectie.

Bondscoach Art Langeler strafte de oud-Ajacied eerder deze maand omdat hij eerder dit jaar geen trek had in een trainingsweek en afzegde.

Jong Oranje heeft na twee kwalificatiewedstrijden één punt. De thuiswedstrijd tegen Letland is op vrijdag 6 oktober. Vier dagen later speelt Jong Oranje in Kiev tegen Jong Oekraïne. Langeler maakt volgende week vrijdag zijn definitieve selectie bekend.

Het EK onder-21 wordt in juni 2019 in Italië gespeeld. De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het eindtoernooi. Vier nummers twee spelen in een play-off tegen elkaar voor de laatste twee tickets.

De volledige voorselectie van Jong Oranje

Ilias Alhaft (Sparta Rotterdam), Pelle van Amersfoort (sc Heerenveen), Hidde ter Avest (FC Twente), Juninho Bacuna (FC Groningen), Riechedly Bazoer (VfL Wolfsburg), Steven Bergwijn (PSV), Justin Bijlow (Feyenoord), Damian van Bruggen (VVV-Venlo), Kevin Diks (Feyenoord), Joël Drommel (FC Twente), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Denzel Dumfries (sc Heerenveen), Jay-Roy Grot (Leeds United AFC), Jeremy Helmer (AZ), Justin Hoogma (Hoffenheim), Oussama Idrissi (FC Groningen), Frenkie de Jong (Ajax), Gervane Kastaneer (1. FC Kaiserslautern), Justin Kluivert (Ajax), Sam Lammers (PSV), Yanick van Osch (PSV), Thomas Ouwejan (AZ), Bart Ramselaar (PSV), Jaïro Riedewald (Crystal Palace), Pablo Rosario (PSV), Jeremiah St. Juste (Feyenoord), Guus Til (AZ) en Richairo Zivkovic (KV Oostende).