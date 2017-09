UEFA-voorzitter Ceferin wil op korte termijn strengere transferregels

De 49-jarige Sloveen zei woensdag tijdens een bijeenkomst in het Zwitserse Genève dat de grens bereikt is.

"Het moment is daar. Ik heb echt het voornemen dit te gaan doen, het is mijn doel", aldus Ceferin, die daarmee reageert op de kritiek die er afgelopen zomer was op diverse transfers.

Vooral Paris Saint-Germain en Manchester City moesten het daarbij ontgelden. PSG legde FC Barcelona-aanvaller Neymar voor een recordbedrag van 222 miljoen euro vast en huurde toptalent Kylian Mbappé voor miljoenen met een optie tot koop van AS Monaco.

City versterkte zich ook flink op de zomerse transfermarkt en trok meer dan 200 miljoen euro uit.

Ceferin noemde woensdag als mogelijke maatregelen het invoeren van een salarisplafond en strengere belastingregels. Ook moet het voor clubs lastiger worden om leningen af te sluiten.

Infantino

FIFA-voorzitter Gianni Infantino, die te gast was bij de UEFA-bijeenkomst, kon zich vinden in de woorden van Ceferin en zei eveneens open te staan voor een aanpassing van de huidige regelgeving, al sprak hij meer over de lange termijn.

"Het is tijd dat we dit met z'n allen gaan bekijken en aanpakken voor de toekomst", aldus de 47-jarige preses van de wereldvoetbalbond.

Ceferin liet in de voorbije maanden al vaker weten het voetbal eerlijker te willen maken. Zo pleitte hij voor een kortere zomerse transferperiode en een maximaal aantal contractspelers bij clubs.

Ook sprak de voorzitter van de UEFA, die vooral het verschil tussen arm en rijk wil verkleinen, zich fel uit tegen de komst van een eventuele Super League en wil hij een eerlijkere Champions League.