Advocaat vindt Gullit ideale kandidaat om hem op te volgen als bondscoach

"Ik ben ervan overtuigd dat we ons met twee goede uitslagen gaan plaatsen voor de play-offs. En lukt dat niet, dan houdt het voor mij op", zegt de 69-jarige Advocaat in gesprek met Voetbal International.

"Ik wil niet over mijn graf heen regeren, maar Gullit zou daarna een uitstekende bondscoach kunnen zijn. Nederland vergeet echt wat voor een grootheid Gullit is. Na afloop van Frankrijk liepen al die Franse spelers als eerste naar Ruud. Als je toch zo'n ambassadeur in huis hebt, profiteer er dan van, zou ik denken."

Oranje moet in de twee resterende duels met Wit-Rusland en Zweden alle zeilen bijzetten om zich te verzekeren van de tweede plaats in groep A van de Europese kwalificatiezone en daarmee een ticket voor de play-offs te bemachtigen.

De achterstand van Nederland op runner-up Zweden bedraagt weliswaar 'slechts' drie punten, maar de Scandinaviërs beschikken ook nog eens over een veel beter doelsaldo (+11 om +5).

Gefaald

"Als we het WK halen, hebben we het goed gedaan, zo niet, heb ik gefaald", is Advocaat van mening. "Alleen dan heb ik wél mijn nek uitgestoken. Louis van Gaal had het ook kunnen doen, hè, maar die wilde niet."

Advocaat werd in mei aangesteld als vervanger van de ontslagen Danny Blind en had Nederland van 1992-1994 en 2002-2004 ook al onder zijn hoede.

"Drie keer in mijn carrière heb ik ervoor gekozen de nationale kop-van-jut te worden door het bondscoachschap van Oranje te aanvaarden. Onlangs ook weer. Ik wilde het doen, terwijl ik toch wist wat me te wachten stond: bakken kritiek. In dit land kan je beter geen minister-president worden en geen bondscoach, dan kom je gegarandeerd aan de beurt."

Advocaat nam dinsdag 35 spelers op in zijn voorlopige selectie voor de wedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden. Daarbij zat onder anderen Klaas-Jan Huntelaar. De 34-jarige Ajax-spits droeg twee jaar geleden in het met 2-3 verloren EK-kwalificatieduel met Tsjechië voor de laatste keer het shirt van Nederland.

Oranje speelt op 7 oktober in Minsk tegen Wit-Rusland, waarna drie dagen later in Amsterdam de naar alle waarschijnlijkheid allesbeslissende confrontatie tegen Zweden wacht.