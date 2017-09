'Nieuwe mijlpaal buitengewone Messi is geen nieuws meer'

De aanvaller scoorde dinsdag in het gewonnen thuisduel met Eibar (6-1) liefst vier keer en heeft nu driehonderd keer gescoord voor Barcelona in Camp Nou.

"Ik weet gewoon niet wat ik over hem moet zeggen. Hij is één van de meest intelligente spelers die ik ooit heb gezien. Hij is buitengewoon", steekt de 53-jarige Valverde de loftrompet over Messi.

Het verbaast de coach niet meer dat de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar, die bezig is aan zijn veertiende seizoen in de hoofdmacht van Barcelona, vier keer scoort in één wedstrijd en een nieuwe mijpaal vestigt.

"Het is eigenlijk geen nieuws meer", aldus de oud-trainer van onder meer Athletic Bilbao. "Hij doet het nu en deed het al veel vaker. Hij blijft het maar herhalen. Hij houdt van het spelletje en geniet."

Suarez

De teller van Messi staat na de eerste vijf wedstrijden van dit seizoen al op negen doelpunten. Het was tegen Eibar bovendien al de 43e hattrick in zijn loopbaan en zijn 39e voor Barcelona, waarvan 28 in de Primera Division.

Valverde kon tegen Eibar niet beschikken over Luis Suarez en Ousmane Dembélé, maar prijst zich gelukkig met iemand als Messi in zijn selectie.

"Vandaag speelden we iets anders, maar het maakt voor Messi niet uit waar je hem neerzet. Hij kan vanuit het niets iets creëren."

Koploper Barcelona is na vijf wedstrijden in de Primera Division nog zonder puntenverlies. Sevilla kan woensdag op twee punten afstand komen als thuis wordt gewonnen van Las Palmas.

