Sparta-coach Pastoor witheet na 'wanprestatie' in beker bij RKC

"In bekervoetbal kun je wel eens een wedstrijd verliezen en dat kan ook technisch of tactisch, maar het komt altijd uit mensen zelf", zegt de 50-jarige coach in gesprek met FOX Sports.

"Op de eerste twintig minuten na heb ik helemaal niets teruggezien van gedrag dat op overleven lijkt. Dit is een wanprestatie."

Het maakt Pastoor boos dat zijn spelers er in zijn ogen niet vol voor gingen. "Als je huis in brand staat of je familie in gevaar is, doe je ook verkeerde dingen of dingen die over het randje zijn om te halen wat je wilt. Dat is nu niet gedaan."

Dylan Seys scoorde in Waalwijk na ruim een uur spelen en werd daarmee de matchwinner voor RKC. De Belg, die vorig seizoen op huurbasis voor FC Twente speelde, scoorde een minuut na te zijn ingevallen bij zijn eerste balcontact.

Angst

Pastoor, oud-trainer van NEC, Excelsior en AZ, vindt het moeilijk om te bepalen waar het verlies van Sparta in Waalwijk precies vandaan komt.

"Je bent snel geneigd om te zeggen dat het gemakzucht is, maar ik twijfel of het daar vandaan kom. Op een gegeven moment sloop er ook een soort van angst in. Alle agressiviteit verdween uit het spel en dus ook de kwaliteit."

De trainer nam direct na de wedstrijd even de tijd om met zijn assistenten te praten. "Ik wil weten waar dingen vandaan komen. Dat probeerden we even in een gesprek neer te zetten."

In de Eredivisie staat Pastoor met Sparta na vijf speelrondes op de twaalfde plaats met vijf punten. Zaterdag nemen de Rotterdammers het in Den Haag om 20.45 uur op tegen nummer veertien ADO.

