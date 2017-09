Geplaagd Liverpool onderuit in League Cup, Swansea klopt Stams Reading

Voor Liverpool eindigde het League Cup-avontuur in de uitwedstrijd tegen Leicester City. De landskampioen van 2016 was met 2-0 te sterk voor de 'Reds' van manager Jürgen Klopp.

Shinji Okazaki en Islam Slimani velden in de tweede helft het vonnis over Liverpool, dat nu al vier wedstrijden op rij niet meer heeft gewonnen. Na de oorwassing bij Manchester City (5-0) werd er thuis gelijkgespeeld tegen Sevilla (2-2) en Burnley (1-1).

Wijnaldum had op het middenveld een basisplaats gekregen van Klopp, maar moest in de 73e minuut plaatsmaken voor stormram Danny Ings. Die kon het tij ook niet meer keren in het King Power Stadium.

Reading-Swansea

Het Nederlands getinte bekerduel tussen Reading en Swansea City eindigde in een 0-2 overwinning voor de Welshmen. Alfie Mawson en Jordan Ayew scoorden na rust in het Madejski Stadium.

Stam stuurde twee landgenoten de wei in: Roy Beerens en Pelle Clement. Joey van den Berg bleef op de bank bij de 'Royals'. Bij Swansea speelden de Nederlanders Leroy Fer, Luciano Narsingh en Mike van der Hoorn. Erwin Mulder hield de bank warm in Reading.

Crystal Palace

Roy Hodgson, de opvolger van de vorige week ontslagen Frank de Boer, won voor het eerst met Crystal Palace. De Londenaren rekenden op het eigen Selhurst Park af met Huddersfield Town. Bakary Sako was de matchwinner: 1-0.

Patrick van Aanholt deed negentig mee bij de 'Eagles', Jaïro Riedewald werd in de slotfase afgelost door Yohann Cabaye. De Boer had zijn enige overwinning met Crystal Palace, dat laatste staat in de Premier League, ook geboekt in de League Cup (2-1 tegen Ipswich Town).

Vorm

Tottenham Hotspur, met Michel Vorm onder de lat, mag zich ook opmaken voor de vierde ronde van het tweede Engelse bekertoernooi. De Londenaren wonnen dankzij een goal van Dele Alli met 1-0 van Barnsley.

Stoke City, met Bruno Martins Indi aan de aftrap en Erik Pieters de hele wedstrijd op de bank, liet zich verrassen door Bristol City (2-0). Invaller Yanic Wildschut won met Norwich City bij de gewisselde Floran Jozefzoon en Brentford (1-3).

West Ham United kende in het vertrouwde olympisch stadion van Londen weinig moeite met Bolton Wanderers (3-0). Middlesbrough was in Birmingham verantwoordelijk voor de uitschakeling van Aston Villa (0-2).