Mijlpaal voor Messi in Camp Nou, Wolfsburg pakt punt na ontslag Jonker

Messi behaalde dankzij zijn treffers een nieuwe mijlpaal in zijn carrière. De Argentijn heeft nu driehonderd keer gescoord voor Barcelona in Camp Nou. Bovendien maakte hij in zijn eigen stadion ooit twee goals voor Argentinië in een vriendschappelijke interland.

Barcelona is na vijf wedstrijden in de Primera Division nog zonder puntenverlies. Sevilla kan woensdag op twee punten afstand komen als thuis wordt gewonnen van Las Palmas. Real Madrid, dat vijfde staat, speelt in de midweekse speelronde thuis tegen Real Betis.

Messi maakte zijn eerste van de avond in de 21e minuut uit een penalty, waarna Paulinho ruim een kwartier later voor de 2-0 tekende. Denis Suarez maakte vroeg in de tweede helft snel een einde aan de laatste hoop van Eibar op een stunt.

Nadat Sergi Enrich de eer had gered voor de bezoekers, kwam de show van Messi pas echt op gang. Met een loepzuivere hattrick tussen de 59e en 87e minuut tilde hij de score hoogstpersoonlijk van 3-1 naar 6-1.

De teller van de Argentijn staat na vijf wedstrijden al op negen doelpunten. Het was tegen Eibar bovendien al zijn 43e hattrick in zijn loopbaan en zijn 39e voor Barcelona, waarvan 28 in de Primera Division.

Valencia won op eigen veld met ruime cijfers van Malaga: 5-0. De Italiaan Simone Zaza maakte na de rust eveneens een zuivere hattrick. Hij deed dat binnen een tijdsbestek van negen minuten. Valencia staat momenteel derde, op zes punten van Barça.

Wolfsburg

Martin Schmidt, de Zwitserse opvolger van Jonker, leidde Wolfsburg een dag na zijn aanstelling als eindverantwoordelijke naar een puntendeling met Werder Bremen.

De Belgische spits Divock Origi maakte na een klein halfuur spelen de openingsgoal in de Volkswagen Arena, waar Paul Verhaegh negentig minuten meedeed namens 'Die Wölfe'. Fin Bartels maakte die in de 56e minuut ongedaan en bepaalde de eindstand zo op 1-1.

Riechedly Bazoer lijkt het kind van de rekening te worden na het ontslag van Jonker. De Nederlandse middenvelder ontbrak in de wedstrijdselectie, evenals de nog altijd geblesseerde Jeffrey Bruma. Bij de bezoekers zat Jesper Verlaat op de bank. De 21-jarige Nederlander is de zoon van oud-international Frank Verlaat, die ook voor Werder Bremen uitkwam.

Wolfsburg handhaafde door het gelijkspel de marge van drie punten ten opzichte van Werder, dat voorlopig op de zestiende plek bivakkeert. De 'Volkswagenclub' is na een onvolledige vijfde speelronde de nummer twaalf.

Schalke-Bayern

Zonder de zieke Robben rekende Bayern München relatief eenvoudig af met Schalke. De regerend landskampioen won, mede dankzij een omstreden strafschop, met 0-3 in Gelsenkirchen.

Scheidsrechter Marco Fritz legde de bal halverwege de eerste helft na een vermeende handsbal van Naldo op de stip in de Veltins-Arena. Uit de beelden bleek dat de verdediger er weinig aan kon doen, maar toch besloot de videoscheidsrechter dat Robert Lewandowski vanaf elf meter mocht aanleggen.

Vier minuten nadat de Poolse spits het buitenkansje had benut, werd de marge al verdubbeld door James Rodriguez. De van Real Madrid gehuurde spelmaker was voor het eerst basisspeler in de Bundesliga en stond een kwartier voor tijd ook aan de basis van de 0-3 van Arturo Vidal.

Door de zege nestelde Bayern zich voor in elk geval een dag aan kop van de ranglijst. Woensdag kan de 'Rekordmeister' weer gepasseerd worden door het Borussia Dortmund van Peter Bosz, Hannover 96 en Hoffenheim. Vier plaatsen lager staan die 'Königsblauen'.

Augsburg-Leipzig

Jeffrey Gouweleeuw won met FC Augsburg van RB Leipzig, vorig seizoen nog tweede in Duitsland. Michael Gregoritsch kroonde zich al na vier minuten tot matchwinner, op aangeven van Alfred Finnbogason (ex-Heerenveen).

Augsburg staat na vijf wedstrijden knap derde. Champions League-deelnemer Leipzig is de nummer acht van de Bundesliga. Middenmoter Borussia Mönchengladbach won dankzij twee goals van Raffael met 2-0 van VfB Stuttgart.

Serie A

In Italië liep Internazionale tegen het eerste puntenverlies van het seizoen aan. Na vier overwinningen op rij bleef de koploper van de Serie A uit bij Bologna steken op 1-1.

Uit een strafschop bracht Mauro Icardi in de 77e minuut de Milanese gelijkmaker op zijn naam. Simone Verdi had namens de thuisploeg na ruim een halfuur de score geopend.

Inter kan woensdag de koppositie kwijtraken aan Napoli of Juventus, die ook twaalf punten hebben gehaald uit de eerste vier duels. Napoli gaat op bezoek bij Lazio, regerend kampioen Juventus ontvangt Fiorentina.

