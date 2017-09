Bayern mist doelman Neuer door voetbreuk rest van kalenderjaar

"Manuel kan op zijn vroegst in januari weer in actie komen voor Bayern", zegt voorzitter Karl-Heinz Rummenigge dinsdag bij de bekendmaking van het nieuws op de website van de club.

De breuk in de voet van Neuer werd maandag geconstateerd, nadat hij zaterdag negentig minuten speelde in de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Mainz 05. Een dag later ging hij al onder het mes. Volgens Rummenigge verliep de operatie "perfect".

In april liep Neuer ook al een vergelijkbare breuk in zijn voet op, waardoor hij maanden aan de kant stond. De kans is groot dat dat niet goed geheeld is en dat het nu om dezelfde breuk gaat.

