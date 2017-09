Bayern mist doelman Neuer door voetbreuk rest van kalenderjaar

"Manuel kan op zijn vroegst in januari weer in actie komen voor Bayern", zegt voorzitter Karl-Heinz Rummenigge dinsdag bij de bekendmaking van het nieuws op de site van de club.

De breuk in de voet van Neuer werd maandag geconstateerd, nadat hij zaterdag negentig minuten speelde in de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Mainz 05.

Een dag later ging de 31-jarige keeper, die in het verleden voor Schalke 04 speelde, al onder het mes. Volgens Rummenigge verliep de operatie "perfect".

In april liep Neuer ook al een vergelijkbare breuk in zijn voet op, waardoor hij maanden aan de kant stond. De kans is groot dat dat niet goed geheeld is en dat het nu om dezelfde breuk gaat.

Duitse elftal

De blessure van Neuer, die deze zomer de aanvoerdersband overnam van de gestopte Philipp Lahm, is niet alleen een tegenvaller voor Bayern, maar ook voor het Duitse elftal.

'Die Mannschaft' gaat in groep C van de WK-kwalificatie royaal aan de leiding met 24 punten uit acht duels en heeft in de resterende twee wedstrijden nog een punt nodig om zich te plaatsen voor het WK.

Er wacht Duitsland nog een uitduel met Noord-Ierland (5 oktober) en een thuiswedstrijd tegen Azerbeidzjan (8 oktober), waarin het dus zonder doelman Neuer moet aantreden.

