Advocaat: 'Geselecteerde Huntelaar heeft laatste weken goed gespeeld'

De 69-jarige Hagenaar benadrukt wel dat de 34-jarige spits van Ajax nog niet zeker is van een plek in de definitieve selectie.

"Het is de voorlopige lijst. We moeten ook rekening houden met hoe een aantal spelers er straks voor staat. De laatste weken heeft Huntelaar goed gespeeld, dus we houden hem in de gaten, maar nogmaals: het is een voorlopige lijst", aldus Advocaat.

De bondscoach heeft in zijn 35-koppige selectie ook plek voor rechtsback Daryl Janmaat, die net als Huntelaar lang afwezig was bij Oranje. "Hij speelt de laatste weken weer mee bij Watford. We houden hem goed in de gaten en op een gegeven moment moeten we de afweging maken wie we nemen."

"Het is dezelfde lijst als de vorige keer, alleen hebben we Huntelaar en Janmaat erbij gezet. We hebben bewust een grote lijst, omdat een groot aantal spelers niet speelt of geblesseerd is. Daarom hebben we de keuze wat groter gemaakt."

Simpel

Het Nederlands elftal heeft in de komende WK-kwalificatieduels met Wit-Rusland (7 oktober) en Zweden (10 oktober) nog een kleine kans om het WK van volgend jaar te halen.

Advocaat heeft er vertrouwen in. "Je moet altijd vertrouwen hebben. Na de 4-0 nederlaag tegen Frankrijk hebben we ons goed gerevancheerd tegen Bulgarije. Iedereen denkt maar dat dat simpel is, maar dat is niet zo. En 3-1 is een uitstekende uitslag. Dat moeten we meenemen naar de volgende wedstrijden."

Vrijdag 29 september om 12.00 uur maakt Advocaat tijdens een persconferentie bekend hoe de definitieve selectie eruitziet.