Huntelaar na twee jaar terug in voorselectie Nederlands elftal

De 34-jarige spits van Ajax speelde in oktober 2015 zijn 76e en voorlopig laatste interland voor het Nederlands elftal. Hij scoorde toen in het met 2-3 verloren WK-kwalificatieduel met Tsjechië. Met 42 doelpunten is Huntelaar tweede op de topscorers lijst aller tijden van Oranje, achter Robin van Persie (50 goals).

Ook Van Persie is weer geselecteerd, hoewel hij op dit moment geblesseerd toekijkt bij zijn club Fenerbahçe. De enige spelers in de voorselectie zonder interlands achter hun naam zijn Ajax-middenvelder Donny van de Beek en PSV-spits Jürgen Locadia. Het tweetal maakte wel al eens deel uit van de definitieve selectie.

Ajax is met vier spelers hofleverancier voor de voorselectie. Naast Van de Beek en Huntelaar zijn Joël Veltman en Matthijs de Ligt geselecteerd. Feyenoord (Tonny Vilhena, Jens Toornstra en Steven Berghuis) en PSV (Locadia, Jeroen Zoet en Marco van Ginkel) hebben ieder drie spelers.

Kleine kans

Vrijdag 29 september om 12.00 uur maakt Advocaat tijdens een persconferentie bekend hoe de definitieve selectie eruitziet. Ruim een week later, op zaterdag 7 oktober, speelt Oranje in Minsk tegen Wit-Rusland. Op dinsdag 10 oktober is Zweden de tegenstander in de Amsterdam Arena.

Oranje heeft in die twee wedstrijden nog een kleine kans om een ticket te veroveren voor de play-offs voor het WK volgend jaar in Rusland. Concurrent Zweden staat tweede in groep A, dankzij een voorsprong van drie punten en een beter doelsaldo dan Oranje (+11 om +5). De Zweden spelen op 7 oktober thuis tegen Luxemburg.

Frankrijk, dat nog uit speelt tegen Bulgarije (7 oktober) en thuis Wit-Rusland treft (10 oktober), gaat aan de leiding in groep A en ligt daarmee op koers voor directe plaatsing voor het WK. De Fransen hebben een punt voorsprong op Zweden en vier punten op Oranje.

De 35-koppige voorselectie van Oranje

Nathan Aké (Bournemouth), Ryan Babel (Besiktas), Donny van de Beek (Ajax), Steven Berghuis (Feyenoord), Daley Blind (Manchester United), Jasper Cillessen (Barcelona), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting Lissabon), Eljero Elia (Başakşehir), Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace), Marco van Ginkel (PSV), Klaas-Jan Huntelaar (Ajax), Wesley Hoedt (Southampton), Daryl Janmaat (Watford), Vincent Janssen (Fenerbahçe), Davy Klaassen (Everton), Jeremain Lens (Besiktas), Matthijs de Ligt (Ajax), Jürgen Locadia (PSV), Bruno Martins Indi (Stoke City), Robin van Persie (Fenerbahçe), Quincy Promes (Spartak Moskou), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Karim Rekik (Hertha BSC), Arjen Robben (Bayern München), Wesley Sneijder (OGC Nice), Maarten Stekelenburg (Everton), Kevin Strootman (AS Roma), Kenny Tete (Olympique Lyon), Jens Toornstra (Feyenoord), Joël Veltman (Ajax), Tonny Vilhena (Feyenoord), Stefan de Vrij (Lazio Roma), Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Jeroen Zoet (PSV).