FC Köln trekt protest tegen dubieuze goal Dortmund in

Op slag van rust tikte Dortmund-verdediger Sokratis Papastathopoulos binnen in het Signal Iduna Stadion, nadat scheidsrechter Patrick Ittrick al had gefloten voor een overtreding op Köln-doelman Timo Horn.

Tot onsteltenis van Köln werd na overleg met de videoarbiter het doelpunt alsnog goedgekeurd.

"We tekenen protest aan. De scheidsrechter floot voordat de bal de doellijn passeerde, dus dan kan het doelpunt nooit goedgekeurd worden. Dat is een duidelijke regel", zei sportief directeur Jörg Schmadtke zondag, maar daar komt de club nu dus van terug.

Afweging

In een verklaring laat Köln dinsdag weten dat het niet in twijfel trekt dat Dortmund verdiend gewonnen heeft, hoewel de club nog altijd van mening is dat de tweede goal niet geteld had mogen worden.

Eén arbitrale fout zou echter niet genoeg zijn om een wedstrijd in zijn geheel over te spelen. Na een "goede afweging" ziet Köln daarom af van een juridische strijd.

Door de overwinning op Köln veroverde het Dortmund van trainer Peter Bosz de koppositie in de Bundesliga. 'BVB' pakte tien punten in de eerste vier wedstrijden en kreeg nog geen doelpunt tegen.

Köln is nog puntloos en is de hekkensluiter in de Bundesliga. Woensdag speelt de landskampioen van 1962, 1964 en 1978 thuis tegen Eintracht Frankfurt. Dortmund gaat op bezoek bij Hamburger SV.

