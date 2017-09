Valverde denkt dat gebrek aan ervaring oorzaak is van blessure Dembélé

"Hij is nog te jong om kleine pijntjes goed te kunnen inschatten", zei Valverde maandag op zijn persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd van dinsdag tegen Eibar.

"Hij heeft nog nooit een spierblessure gehad. Maar als je een hakbal geeft terwijl je aardig op snelheid ligt, kan zoiets gebeuren. Ik denk niet dat een routinier deze actie had gemaakt."

Dembélé moest zaterdag tijdens het met 1-2 gewonnen uitduel met Getafe al in de 29e minuut naar de kant. De 20-jarige aanvaller ondergaat binnenkort in Finland een operatie en kan waarschijnlijk pas in het nieuwe jaar weer in actie komen.

"Voor een voetballer is dit het moeilijkste dat er is'', aldus Valverde. "Geblesseerd zijn en niets kunnen doen. Hij zal veel geduld moeten hebben, iets anders zit er niet op. Dit is een van de problemen die hij in zijn loopbaan moet leren overwinnen."

Borussia Dortmund

De wedstrijd tegen Getafe was voor Dembélé pas zijn tweede competitiewedstrijd in dienst van Barcelona, dat hem afgelopen zomer voor 105 miljoen euro overnam van Borussia Dortmund.

Dembélé stond dinsdag ook aan de aftrap in het Champions League-duel met Juventus, dat met 3-0 werd gewonnen. De Fransman speelde 71 minuten mee in Camp Nou.

Het wegvallen van Dembélé is een grote tegenvaller voor Barcelona, dat de zevenvoudig international naar Catalonië haalde als opvolger van Neymar. De Braziliaan vertrok voor 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain.

Vorig seizoen kwam Dembélé bij Dortmund nog tot 49 officiële wedstrijden, waarin hij tien keer scoorde.

Barcelona is momenteel koploper in de Primera Division met twaalf punten uit vier duels. Titelverdediger Real Madrid volgt op de vierde plaats met al vier punten achterstand op de aartsrivaal.

