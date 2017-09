Bosz blij en trots dat hij koppositie bezet met Borussia Dortmund

"Maar we doen het al goed. Het is niet makkelijk om alles perfect te doen als je zo aanvallend speelt en zoveel ruimte in de rug weggeeft. Dan kan een fout meteen gevaarlijk zijn", aldus Bosz maandag op zijn persconferentie in aanloop naar de wedstrijd van dinsdag tegen Hamburger SV.

"Dat hebben we vorige week al in het Champions League-duel met Tottenham Hotspur (3-1 nederlaag, red) gezien toen Harry Kane toch wist te profiteren van een slippertje aan onze kant."

Dortmund verzamelde in de eerste vier speelrondes tien punten en heeft zelfs nog geen doelpunt hoeven incasseren. Zondag nog werd 1. FC Köln in eigen huis eenvoudig met 5-0 over de knie gelegd. Bosz had zo'n pikstart niet helemaal verwacht toen hij deze zomer overkwam van Ajax.

"Ik moet zeggen dat het allemaal erg snel gaat met de ontwikkeling van het team. We moeten echter wel beseffen dat we nog een lange weg te gaan hebben."

Götze

Bosz denkt ook niet dat Dortmund in Hamburg zomaar even afrekent met HSV. "Het gaat een interessante wedstrijd worden. Tot nu toe hebben alle teams zeer defensief gespeeld tegen ons. Ik heb niet met de coach van HSV gesproken, dus ik weet niet voor welk strijdplan hij kiest", zei de geboren Apeldoorner met een knipoog.

Bosz kan tegen HSV wellicht weer beschikken over Mario Götze. De middenvelder hield aan het duel met Tottenham Hotspur een kapot gebit over, maar is in Hamburg weer van de partij als hij dinsdag de training zonder problemen volmaakt.

Dortmund houdt het verrassende Hannover 96, dat eveneens op tien punten staat, op basis van het doelsaldo onder zich. Titelverdediger Bayern München volgt op de derde plaats met slechts een punt achterstand op de twee koplopers.

