Kishna maandenlang uitgeschakeld door gescheurde voorste kruisband

Kishna liep de blessure zondag op in de wedstrijd tegen Ajax (1-1). Hij verstapte zich een kwartier voor tijd bij de zijlijn na een duel met David Neres.

De geboren Hagenaar greep direct naar zijn knie en werd vlak daarna in tranen op een brancard van het veld gedragen.

Een dag later bracht een scan in het ziekenhuis de ernst van de kwetsuur aan het licht. Kishna wordt op korte termijn geopereerd. Het is nog niet duidelijk of ADO dit seizoen nog over de buitenspeler kan beschikken.

Kishna, die in zijn loopbaan al vaker kampte met knieproblemen, wordt dit seizoen door ADO gehuurd van Lazio. De ontmoeting met zijn oude club Ajax was voor Kishna zijn tweede wedstrijd in dienst van de Hagenaars.

Groenendijk

Trainer Alfons Groenendijk vreesde zondag al voor het ergste scenario voor zijn pupil en zei dat de hele spelersgroep van ADO aangeslagen was.

"We zijn er allemaal echt behoorlijk ziek van. Ricardo is vanaf dag één een heel positieve speler die hard traint. Hij is echt een toegevoegde waarde voor deze ploeg."

Door de remise tegen Ajax steeg ADO naar de veertiende plaats op de ranglijst. De equipe van Groenendijk sprokkelde in de eerste vijf speelrondes vier punten bij elkaar.

ADO speelt woensdag een uitwedstrijd tegen Feyenoord in de eerste ronde van de KNVB-beker en hervat zaterdag de competitie met een thuisduel met concurrent Sparta Rotterdam.

ADO kan tegen Feyenoord wellicht wel weer beschikken over Lex Immers. De 31-jarige middenvelder moest zich zondag vanwege een enkelblessure ook al vroegtijdig laten vervangen, maar hij is dinsdag waarschijnlijk alweer te bewonderen op het trainingsveld.

