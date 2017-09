Palace-eigenaar Parish: 'De Boer niet ontslaan zou nalatig zijn geweest'

"Kijkend naar 2,5 maand De Boer denk ik niet dat het goed was om door te gaan", vertelt Parish maandag tegen Holmesdale Radio. "Ik voelde dat ik iets moest veranderen."

Door het snelle ontslag was De Boer maar 77 dagen in dienst van Crystal Palace, terwijl hij afgelopen zomer voor drie jaar tekende. Hij had bij slechts vier Premier League-wedstrijden de leiding en die werden allemaal verloren, terwijl de Londense club niet eens een doelpunt maakte.

"De Boer had wel langer door kunnen gaan, maar als dat had uitgepakt zoals ik denk dan was dat niet goed geweest voor de club", vervolgt Parish. "Het zou zelfs nalatig zijn om hem niet te ontslaan. Ik kan niet met iedereen rekening houden die zegt dat dit ontslag te vroeg was. Ik moet kijken naar het totale plaatje."

Kritiek

Het ontslag van De Boer, die vorige week werd opgevolgd door de 70-jarige Roy Hodgson, zorgde voor veel kritiek op Parish, die bij aanstelling van de Nederlander nog benadrukte dat hij de tijd zou krijgen om het voetbal van Crystal Palace te veranderen.

"Frank maakte indruk op me tijdens onze gesprekken, maar misschien waren we het achteraf niet eens over wat er in korte tijd mogelijk was. De Premier League is een heel andere competitie dan de competities waar De Boer eerder werkte", zegt Parish, die niet uitsluit dat De Boer Palace naar een hoger niveau had kunnen tillen, maar dat zou een veel te lang proces zijn geweest.

"In de League Cup-wedstrijd tegen Ipswich Town (2-1 winst, red.) speelden we in de tweede helft 4-3-3 en ook tegen Burnley (1-0 verlies, red.) speelden we dat systeem. Dat was duidelijk de beste speelwijze en Frank kon het team in die samenstelling ook goed laten functioneren. Maar we zaten al in een neerwaartse spiraal en dus moest er iets veranderen."

Overigens zijn de resultaten onder Hodgson tot dusver niet beter. Zaterdag verloor Crystal Palace de eerste wedstrijd over leiding van de ervaren coach met 0-1 van Southampton. Dinsdag speelt Palace in de derde ronde van de League Cup thuis tegen Huddersfield Town.

