PSV-spits Luuk de Jong door kneuzingen voorlopig aan de kant

De Jong bracht de nacht van zondag op maandag door in het ziekenhuis. Een eerste scan bracht de kneuzingen maandag aan het licht. In de loop van deze week zal er aanvullend onderzoek gedaan worden naar de ernst van de blessure en wordt meer duidelijk over de duur van het herstel.

De dertienvoudig Oranje-international moet voorlopig rust houden, waardoor hij in ieder geval de KNVB-bekerwedstrijd donderdag tegen de amateurs van Putten en de Eredivisiewedstrijd zondag bij FC Utrecht mist.

"Dit is geen dagelijkse blessure, er is dus niet echt een protocol voor'', legde technisch manager Marcel Brands maandag uit. "We zullen Luuk deze week in ieder geval niet zien."

Onbesuisd

De 27-jarige De Jong liep de zware blessure zondag al vroeg in de topper op door een onbesuisde actie Berghuis. De Feyenoord-aanvaller speelde de bal rond de middenlijn te ver voor zich uit en in een poging zijn fout te herstellen, gleed hij vol door op het lichaam van De Jong en die schreeuwde het uit van de pijn.

De spits had bovendien problemen met zijn ademhaling. Hij kon niet verder en werd vervangen door Sam Lammers. Berghuis moest de botsing met De Jong bekopen met een gele kaart. Nog voor rust werd hij van het veld gestuurd na een tweede gele kaart voor een overtreding op Jorrit Hendrix.

Het eerste optreden van De Jong dit seizoen in de basis van PSV duurde door de botsing met Berghuis maar een kwartier.

