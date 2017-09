Ramselaar snapt dat Cocu veel rouleert op middenveld van PSV

"De trainer (Phillip Cocu, red.) geeft telkens aan mij aan dat hij elke wedstrijd weer opnieuw bekijkt wat voor type hij nodig heeft. Bij een topclub heb je ook nou eenmaal veel concurrentie. Dat hoort er allemaal bij", aldus Ramselaar.

Dat neemt niet weg dat de drievoudig Oranje-international hoopt dat hij de komende tijd vaker in de basis staat. "Iedere speler wil zoveel mogelijk spelen dus ik ook. Tot nu toe heb ik wel in alle wedstrijden meegedaan. Ook vandaag stond ik 35 minuten in het veld. In dat opzicht mag ik wel tevreden zijn."

Waar Ramselaar minder tevreden over kon zijn, was zijn optreden van vorige week in het met 2-0 verloren duel met sc Heerenveen. Hij hield Pereiro op de bank, maar slaagde er geen moment in om zijn stempel te drukken op het treffen in het Abe Lenstra Stadion.

"Het duel met Feyenoord was de perfecte kans om ons te kunnen herstellen van de domper van vorige week", aldus Ramselaar. "Ik denk dat we dat als team heel goed hebben gedaan. Met name Jeroen Zoet keepte een fantastische wedstrijd. Dat is fijn voor hem en voor ons."

Kansen

PSV speelde een uiterst beroerde tweede helft en had alle geluk dat Feyenoord nota bene met een man minder (Steven Berghuis kreeg twee keer geel en dus rood) de vele kansen op de gelijkmaker niet wist te verzilveren.

"De tweede helft van onze kant was gewoon niet goed", beaamde Ramselaar. "Met tien man mogen zij nooit twee of drie honderd procent kansen krijgen. We kwamen een paar keer heel goed weg. Gelukkig wonnen we in de slotfase wel duels waardoor we de wedstrijd nog over de streep konden trekken."

Ramselaar snapte het gemor van het thuispubliek wel. "Ze wilden natuurlijk hetzelfde voetbal zien als in de eerste helft. Maar soms lukt dat gewoon niet."

"Feyenoord zette ons niet onder druk en toen moesten we opeens zelf het spel gaan maken. Als je wel onder druk wordt gezet, heb je iets minder tijd om naar oplossingen te zoeken en dat is af en toe toch wel iets makkelijker."

Twaalf punten

Door de belangrijke zege op Feyenoord staat PSV nu in punten gelijk met de regerend landskampioen. Beide clubs pakten in de eerste vijf wedstrjden twaalf punten.

PSV speelt zondag de lastige uitwedstrijd tegen Ramselaars oude club FC Utrecht. Feyenoord treft een dag eerder in eigen huis NAC Breda.

