Koeman stoort zich aan teksten Mourinho over kwakkelend Everton

"We treffen een team dat meer dan 140 miljoen pond heeft uitgegeven in de transferperiode, dus het is duidelijk dat ze dit seizoen op zijn minst bij de eerste vier willen eindigen", schreef United-manager Mourinho.

Koeman, die een slechte start van het seizoen kent met Everton, denkt er het zijne van. "Ik heb het gelezen. Als er iemand is die de top vier als een realistisch doel voor ons ziet, zeg het me dan. Wees reëel", aldus de oud-trainer van onder meer Ajax, PSV en Feyenoord.

"Ik ben niet blij met de manier waarop we het seizoen zijn begonnen, maar men moet realistisch zijn over Everton. We hebben tijd nodig, maar dat is moeilijk in het voetbal."

Koeman is met Everton bezig aan een slechte reeks. De laatste vier wedstrijden gingen allemaal verloren en leverden liefst twaalf tegentreffers op. Bovendien wachten de 'Toffees' al zes duels op winst.

Bang

Everton keek zondag op bezoek bij United al binnen vier minuten tegen een achterstand aan en verloor uiteindelijk met 4-0. Volgens Koeman zijn de resultaten van de laatste weken te verklaren.

"Je kunt spelers steunen en ze vertrouwen geven, maar we begonnen bang tegen United. Misschien is dat normaal gezien ons zware programma", denkt de voormalig middenvelder.

"We speelden uit tegen titelkandidaten Manchester City, United en Chelsea en thuis tegen Tottenham Hotpsur. Daarnaast spelen we tussendoor nog wedstrijden in de Europa League. We hebben gewoon een overwinning nodig."

Everton staat na vijf speelrondes met slechts vier punten achttiende in de Premier League. United is een stuk beter aan het seizoen begonnen en bezet de tweede plek met dertien punten.

