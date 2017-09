Köln wil verloren duel met Dortmund overspelen door dubieus doelpunt

Op slag van rust tikte Sokratis Papastathopoulos binnen nadat scheidsrechter Patrick Ittrick al had gefloten voor een overtreding op Köln-doelman Timo Horn. Na overleg met de videoarbiter werd het doelpunt alsnog goedgekeurd.

"We tekenen protest aan. De scheidsrechter floot voordat de bal de doellijn passeerde, dus dan kan het doelpunt nooit goedgekeurd worden. Dat is een duidelijke regel", aldus Jörg Schmadtke, sportief directeur van Köln.

De bestuurder haastte zich in de rust van de wedstrijd in het Signal Iduna Park naar de regiewagen van Sky Sports om het voorval nog eens terug te zien.

"Daar heb ik naar de beelden gekeken en de situatie is duidelijk. Het is een heel verschil of je met een 1-0 of 2-0 achterstand gaat rusten in Dortmund."

Noodzaak

Schmadtke neemt het de arbitrage kwalijk dat er in zijn ogen tot tweemaal toe een verkeerde beslissing werd genomen. "Ik ben voorstander van de videoscheidsrechter, maar iedereen moet zich wel aan de regels houden", zei hij.

"Er was aanvankelijk geen noodzaak om de videoarbitrage in de schakelen. Ten eerste was het geen verkeerde beslissing en ten tweede is dit in strijd met de regels."

Leonardo Bittencourt, één van de sterspelers van Köln, wist ook niet wat hij meemaakte toen het doelpunt alsnog werd goedgekeurd door scheidsrechter Ittrick, die overigens niet wilde reageren op het incident.

"Ongelooflijk wat er is gebeurd", aldus Bittencourt. "De scheidsrechters kennen hun eigen regels niet of we moeten ze er nog eens op wijzen, maar dan luisteren ze niet. Ik weet niet of we terug hadden kunnen komen van de achterstand, maar 1-0 of 2-0 is een heel verschil."

Belachelijk

Dortmund-directeur Hans-Joachim Watzke moet vooral lachen om de felle protesten van Köln. "Laat ze maar protesteren. De beslissing was gewoon correct, dus dit is belachelijk", aldus de Duitser.

"Ik moet zeggen: het zijn nogal slechte verliezers bij Köln. Na een 5-0 nederlaag doe je er goed aan om niets te zeggen en te proberen het de volgende keer beter te doen."

Door de overwinning op Köln veroverde het Dortmund van trainer Peter Bosz, die niet inging op de commotie, de koppositie in de Bundesliga. 'BVB' pakte tien punten in de eerste vier wedstrijden en kreeg nog geen doelpunt tegen.

