Janssen hoopt dat eerste Fenerbahçe-treffer begin is van mooie periode

Janssen begon in de uitwedstrijd tegen Alanyaspor voor het eerst in de basis van Fenerbahçe en tekende voor het openingsdoelpunt in de met 1-4 gewonnen wedstrijd.

"Het maakt me blij dat ik hier het vertrouwen voel. Ik zal me volledig geven voor de club en de fans en wil belangrijk zijn voor deze ploeg", aldus de huurling van Tottenham Hotspur.

Janssen had ook een aandeel in de 1-3, want de spits werd neergehaald in het strafschopgebied waarna zijn ploeggenoot Giuliano de toegekende penalty benutte.

Vorig jaar zomer vertrok Janssen na een sterk seizoen bij AZ naar Tottenham, maar bij de Premier League-club wist hij geen indruk te maken en moest hij het doen met een bijrol. In 27 competitieduels scoorde hij twee keer.

Verdiend

De Oranje-international, die tegen Alanyaspor zijn tweede wedstrijd speelde namens Fenerbahçe, vond dat er weinig viel af te dingen op de wins van zijn ploeg.

"We hebben het goed gedaan. Na mijn doelpunt hadden we het een tijdje iets lastiger, maar desondanks kwamen we weer op 2-1. De overwinning was verdiend."

Ploeggenoot Robin van Persie was er niet bij tegen Alanyaspor. De aanvaller ontbrak nog altijd vanwege een bij Oranje opgelopen blessure.

Het was voor Fenerbahçe pas de tweede zege in vijf wedstrijden. De topclub uit Istanbul heeft nu acht punten, vijf minder dan de huidige koploper Galatasaray.

