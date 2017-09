Zoet stelt dat PSV nooit in paniek is geraakt na verlies in Heerenveen

De 26-jarige doelman is van mening dat PSV zondag in de met 1-0 gewonnen topper tegen Feyenoord bij vlagen heeft laten zien waartoe het in staat is.

"Natuurlijk, de manier waarop we verloren in Heerenveen kan niet. Maar in paniek raken is wel het laatste wat je op zo'n moment moet doen. Dat laat ik lekker aan andere mensen over. Wij kunnen gewoon heel goed voetballen en dat hebben we vandaag in de eerste helft laten zien", aldus Zoet.

De negenvoudig Oranje-international kreeg vorige week ook kritiek, maar vertolkte zondag een heldenrol door in de tweede helft knap Eric Botteghin en Jean-Paul Bo√ętius van scoren te houden.

"Ik ben door een aantal ploeggenoten bedankt in de kleedkamer. Het is lekker dat ik revanche heb kunnen nemen op mezelf en weer eens de nul heb kunnen houden. Ik ben gewoon heel erg blij dat ik het team heb kunnen helpen", bleef Zoet bescheiden.

Stroef

PSV toonde tegen Feyenoord twee gezichten. Waar het in de eerste helft verdiend op 1-0 kwam via Gaston Pereiro, liep het in de tweede helft tegen uitgerekend tien Feyenoorders (Steven Berghuis kreeg vlak voor rust zijn tweede gele kaart) behoorlijk stroef.

"We speelden heel erg goed in de eerste helft", constateerde Zoet. "We lieten Feyenoord achter de bal aanrennen. De afspraak was om dat in de tweede helft ook te doen, maar dat hebben we nagelaten. We zaten er niet meer kort genoeg op. Dan zie je dat Feyenoord ook gewoon een goede ploeg heeft. Ik denk dat het vooral aan onszelf te danken was dat zij nog een paar goede kansen op de gelijkmaker kregen."

Jens Toornstra kreeg in de slotfase misschien wel de grootste mogelijkheid van allemaal. De middenvelder schoot tot opluchting van Zoet voor een leeg doel hoog over. "Ik zag dat de bal wat opstuiterde toen hij wilde schieten. Het gaf wel een lekker gevoel toen ik de bal de tribune in zag vliegen."

Vol gas

Zoet vindt dat PSV de komende dagen vooral moet terugdenken aan de eerste helft en die lijn moet doortrekken naar de eerstvolgende thuiswedstrijden. "Vol gas en telkens een stapje eerder bij de bal zijn dan de tegenstander. Ik denk dat dat de standaard moet zijn voor de duels in het Philips Stadion van PSV."

Door de benauwde zege op Feyenoord kwam PSV op gelijke hoogte met de regerend landskampioen op de ranglijst. Beide clubs hebben in de eerste vijf speelrondes twaalf punten bij elkaar gesprokkeld.

PSV vervolgt de competitie zondag met de lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht, terwijl Feyenoord een dag eerder het in eigen huis opneemt tegen NAC Breda.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie