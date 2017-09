Berghuis behoorlijk van slag door harde overtreding op De Jong

"Ik voel me er heel naar over. Ik ken Luuk al vanaf mijn periode bij FC Twente. We kunnen het goed met elkaar vinden. Ik voelde gelijk al dat het mis was", aldus Berghuis met trillende lip in de catacomben van het Philips Stadion.

Berghuis verwerkte in de zestiende minuut van het verhitte duel een lange bal van achteruit niet goed en in een poging zijn foute aanname te herstellen gleed hij vol met zijn knie in de ribbenkast van de eveneens op de grond liggende De Jong.

"Ik trok op het laatste moment nog mijn been in en juist daardoor raakte ik Luuk met mijn knie vol in zijn zij", schetste Berghuis voor het oog van tientallen journalisten de situatie.

De negenvoudig Oranje-international ontsnapte met een gele kaart, maar kreeg twee minuten voor rust zijn tweede geel en dus rood van scheidsrechter Björn Kuipers toen hij een domme overtreding op Jorrit Hendrix maakte.

Dom

"Ik tikte hem heel licht aan dus volgens mij hoeft hij die tweede gele kaart niet te geven", was Berghuis van mening. "Maar het was wel dom van mezelf. Ik moet hem niet aanraken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel een beetje van slag was na de overtreding op Luuk. Misschien heeft het één met het andere te maken."

Berghuis is van plan om spoedig contact op te nemen met De Jong. "Ik was ontzettend bezorgd over hem. Ik voel me nog wel het meest kut over die actie."

De clubtopscorer van Feyenoord (vier goals) zag op een stoeltje vlakbij de kleedkamer van de Rotterdammers dat zijn teamgenoten in de tweede helft nog een paar keer akelig dichtbij de gelijkmaker waren.

"Ze hebben het na rust echt top gedaan. Ik denk dat ze wel trots op hunzelf mogen zijn. Ze hebben de rug gerecht, maar ze zijn helaas niet beloond met een punt. Dat hadden ze misschien wel verdiend."