Janssen maakt eerste goal voor winnend Fenerbahçe, Real boekt uitzege

Janssen begon bij Fenerbahçe voor het eerst in de basis. Na ruim een kwartier spelen tikte de international de bal binnen.

Vlak voor rust kwam de thuisploeg op gelijke hoogte via Emre Akbaba, maar in de blessuretijd van de eerste helft zette de Fransman Mathieu Valbuena 'Fener' opnieuw op voorsprong.

In de tweede helft kreeg Fenerbahçe een strafschop na een overtreding op Janssen. De Braziliaan Giuliano scoorde vanaf de stip. Valbuena zorgde in blessuretijd voor 1-4. Janssen was toen al gewisseld. Hij ging zes minuten voor tijd naar de kant.

Janssen had vorige week zijn debuut gemaakt voor zijn nieuwe club. Tegen het Basaksehir van Eljero Elia (2-3 nederlaag) viel hij na een uur spelen in.

Robin van Persie was er niet bij tegen Alanyaspor. De aanvaller ontbreekt nog altijd vanwege een bij het Nederlands elftal opgelopen blessure.

Het is voor Fenerbahçe pas de tweede zege in vijf wedstrijden. De topclub uit Istanbul heeft nu acht punten, vijf minder dan de huidige koploper Galatasaray.

Real

In Spanje voorkwam Real Madrid, dat in dit prille seizoen al punten verspeelde tegen Levante (1-1) en Valencia (2-2), dat het verder achterop raakte bij koploper FC Barcelona. Na de overwinning op Real Sociedad klimt de landskampioen naar de vierde plaats in de Primera Division.

Real Madrid kwam in de negentiende minuut via Borja Mayoral op voorsprong. Het was voor de pas 19-jarige aanvaller zijn eerste competitiegoal voor de 'Koninklijke'.

Real Sociedad, dat nog geen punt had verspeeld en naast Barcelona gedeeld aan kop had kunnen komen, knokte zich na een halfuur spelen terug dankzij een goal van Kevin Rodrigues.

Real kwam opnieuw op voorsprong doordat de bal via dezelfde Rodrigues in eigen doel verdween. In de tweede helft maakte Gareth Bale na een snelle tegenaanval 1-3.

Cristiano Ronaldo was er in San Sebastian nog niet bij. De Portugees zat de laatste wedstrijd uit van een schorsing, die hij kreeg na een rode kaart in de Spaanse Super Cup tegen FC Barcelona.

Sevilla blijft met tien punten de eerste belager van Barcelona. Real Madrid komt door de zege op acht punten, vier minder dan de Catalaanse koploper, die nog zonder puntenverlies is.

PSG

In Frankrijk houdt Paris Saint-Germain ook na zes wedstrijden een honderd procent score. De club van trainer Unai Emery won de topper tegen Olympique Lyon met 2-0. De koploper in de Franse competitie kreeg daarvoor hulp van de bezoekers uit Lyon, die voor twee eigen doelpunten tekenden.

De bezoekers uit Lyon, met in de basis Kenny Tete en Memphis Depay, boden in Parijs goed tegenstand aan het sterrenelftal, dat dit seizoen favoriet is voor de titel. Doelman Anthony Lopes redde voor rust een aantal keren knap op inzetten van Neymar.

Ver in de tweede helft leek Edinson Cavani met een hakje voor de 1-0 te tekenen na goed doorzetten van de Argentijn Giovani Lo Celso. Het was echter Marcelo die de bal in eigen doel werkte. Nadat Cavani nog een strafschop had gemist, was het opnieuw een Lyon-speler die scoorde. Jeremy Morel schoot de bal in de rebound in eigen doel.

PSG heeft na zes duels drie punten voorsprong op AS Monaco. De regerend kampioen won zaterdag met 3-0 van Strasbourg.

Lyon staat na zes wedstrijden op elf punten, zeven punten achter koploper Paris Saint-Germain. De zevenvoudig Frans kampioen bezet daarmee de vijfde plaats in de Ligue 1.

Bosz

In Duitsland greep Peter Bosz met Borussia Dortmund de koppositie in de Bundesliga dankzij een 5-0 thuiszege op FC Köln. De ploeg van de van Ajax overgekomen trainer kende een droomstart, want na twee minuten stond de 1-0 al op het scorebord. Maximilian Philipp trof doel op aangeven van Andriy Yarmolenko.

In de blessuretijd van de eerste helft vergrootte Sokratis Papastathopoulos de marge naar twee. Zijn treffer werd in eerste instantie afgekeurd, maar na overleg met de videoscheidsrechter toch toegekend. Na rust liep Dortmund in een tijdsbestek van tien minuten eenvoudig uit naar 5-0.

Pierre-Emerick Aubameyang benutte na 59 minuten eerst een penalty en scoorde een minuut later op aangeven van Lukasz Piszczek. Philipp, de maker van de 1-0, zorgde na 69 minuten voor de 5-0 tegen het nog puntloze Köln.

Dortmund revancheerde zich zo uitstekend voor de 3-1 nederlaag tegen Tottenham Hotspur van woensdag in de Champions League. De ploeg van Bosz gaat met tien punten uit vier wedstrijden aan kop in de Bundesliga. Hannover 96 heeft evenveel punten, maar een minder doelsaldo.

